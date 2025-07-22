نائب يكشف عن رسائل من المرجعية للاطار ويؤكد: الانتخابات تقع بمنطقة الخطر

وقال عرب، خلال استضافته في برنامج “من الأخير” الذي تبثه ، إن “الإطار التنسيقي لا يشعر بقلق حيال رسائل المرجعية الدينية، لكنه بالمقابل يخشى من التغريدات التي يطلقها زعيم السيد الصدر”.وفي ما يتعلق بسلاح الفصائل، بيّن عرب أن “بعض الأطراف داخل الإطار لا تعتبر هذا السلاح تهديداً، طالما أنه غير موجه ضدها بشكل مباشر”.وكشف عرب عن أن “ يمتلك معلومات دقيقة عن تهديدات جدية تواجه العراق”، لكنه لم يحدد طبيعة هذه المعلومات.شاهد كاملة عبر النقروفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، اعتبر عرب أن “حرباً حتمية ستقع بين وإسرائيل”، مشيراً إلى أن هذا الصراع سيكون له تداعيات مباشرة على الداخل العراقي.أما على الصعيد الانتخابي، فقد وصف عرب الانتخابات البرلمانية المقبلة بأنها “تقع في منطقة الخطر”واختتم النائب حديثه بالقول إن “الإطار التنسيقي وائتلاف نجحا في الاستحواذ على قرار البرلمان بشكل شبه كامل”.