الزيدي ينتظر مخرجات التوافقات السياسية

ينتظر مخرجات التوافقات السياسية لحسم الوزارات الشاغرة فيما لا تزال المفاوضات تدور حول الأسماء وآليات الترشيح وسط استبعاد عقد جلسة استثنائية خلال العطلة التشريعية. ويرى سياسيون ومراقبون التقاهم مراسل أن استمرار التأخير يعكس هيمنة المحاصصة ويستدعي معالجات دستورية تمنع تعطيل استكمال التشكيلة الحكومية.. التفاصيل في التقرير اعلاه.