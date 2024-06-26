بعد ان كانت تشاور وتودع مسافر.. "مشاعر شيرين" تدخلها لمصحة عقلية

وتأتي هذه الأنباء بعد تسريبات صوتية لطليقها حسام حبيب عن أهلها، والصدام مع شقيقها محمد عبدالوهاب، الذي اتهمته شيرين مؤخراً بتدبير مؤامرة لاستغلالها مادياً.ونفى حسام حبيب ما تردد عن دخول طليقته مصحّة نفسية من جديد، قائلاً: "هذا الكلام خطأ. شيرين كويسة وزي الفل، هي حالتها النفسية سيئة بسبب اللي عملوا أخوها فيها".ووجه حبيب الشكر لشيرين بعد تأكيدها كلامه: "أنا طبعا بشكرها إنها وضحت للناس إن كلامي صح، وكمان مبسوط جدا إنها طلعت اتكلمت، مش عشان اتكلمت عني، لأ خالص، ولكن عشان طلعت وتحررت، لأني عارف الضغط النفسي اللي عليها عامل إزاي".وشهدت الأيام الماضية انتشار تسجيل صوتي مسرب للفنان حسام حبيب يتحدث فيه عن شيرين وعائلتها، والسبب وراء الحالة التي وصلت إليها.وأعلن حبيب تقدمه ببلاغ ضد مَن سرّب هذه المحادثات الخاصة من هاتفه، حيث قال: "لم أصرح بهذا الكلام، وتم تسريب التسجيل من موبايلي بعد سرقته".من جانبه، أصدر محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب بيانًا نشره على حسابه بموقع "فيسبوك" للرد على التسجيلات المسربة، خاصة وأن ما جاء فيها طاله وطال عائلته.وكتب محمد عبدالوهاب: "سيتم اللجوء للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من نشر تلك الأكاذيب التي تطال من سمعة ونزاهة من شملهم التسجيل الصوتي".