بحضور الجالية العراقية.. نصب تذكاري للجواهري يضيف بهجة لعاصمة التشيك (صور)

تنشر السومرية نيوز، صوراً للنصب التذكاري للشاعر العراقي الراحل (محمد مهدي الجواهري، الذي تم افتتاحه اليوم بحضور الجالية العراقية في عاصمة التشيك براغ.

ويعد محمد مهدي الجواهري، من أبرز الشعراء العراقيين وأفضل الشعراء العرب في العصر الحديث، ولد (26 يوليو 1899م – وتوفي 27 يوليو 1997م)، وتميزت قصائده بالتزام عمود الشعر التقليدي.



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