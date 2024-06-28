إليسا تحسم الجدل حول موعد زفافها

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن موعد زواج إليسا من حبيبها الذي كشفت مؤخرًا عن علاقتها به لأول مرة مع الإعلامي عمرو أديب بات قريبا.وحسمت إليسا الجدل، وأعادت نشر تدوينة عبر موقع "X" لأحد معجبيها يقول: "معقول العالم بتلحق حساب وهمي علشان تاخد أخبار عن إليسا؟".وفي شهر رمضان 2024، تحدثت إليسا عن حبيبها، وكشفت قصة حبها لأول مرة مع الإعلامي المصري عمرو أديب خلال بودكاست "Big Time".وقالت حينها: "حبيبي أكبر مني بسنتين أو 3 سنوات، هو غني وليس لبنانيًا، أشيب الشعر وشكله حلو، ولا أراه كثيرا لكونه مقيما خارج لبنان، وأتواصل معه باستمرار".فنيًا، طرحت إليسا ألبومها الجديد بعنوان "أنا سكتين" عبر موقع "يوتيوب"، ويتكون من 12 أغنية، وحققت أغنيتها "أنا سكتين" نجاحًا كبيرًا فور طرحها وهي من كلمات نادر عبدالله وألحان تامر عاشور.