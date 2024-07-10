فنان مصري يقرر اعتزال التمثيل نهائيًا بشكل مفاجئ

وقال عبد الله مشرف في تصريحات لموقع "القاهرة 24": الناس كلها لازم تعرف إن كل واحد ليه وقت يقعد ويعيش حياته، وأنا دلوقتي عايش حياتي مع نفسي والأسرة.. ومش هرجع تاني.. هرجع تاني ليه؟.

وأضاف مشرف: أنا اللي طالب الاعتزال، ومسيرتي عملتها وقدمتها خلاص وانتهت الحمد لله، اكتفيت وشبعت ومقدرش آكل أكتر من طاقتي في الشغل، واللي هوحشه وعاوز يتفرج عليا يتفرج عليا على التلفزيون.يذكر أن عبد الله محمد عبد الله المشهور بـ"عبدالله مشرف" ولد يوم 15 فبراير لعام 1942م، حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1974.عين في مسرح الطليعة وقدم العديد من المشاهد الصغيرة في بعض الأعمال المسرحية منها "عفاريت من ورق" و"الناس الطيبة" و"ليالي شهرزاد" و"الدندرمة".بعد فترة من العمل المسرحي اتجه الفنان عبد الله مشرف إلى التليفزيون، وقدم عدد من المسلسلات منها "رجل خطير جدا" و"على هامش السيرة"، ثم بدأت شهرته تتصاعد من خلال المسلسل الاجتماعي الكوميدي يوميات ونيس الذي شارك بعده في العديد من الأعمال التلفزيونية الجيده: منها "زيزينيا" و"أبو ضحكة جنان" و"أولاد الشوارع" و"العمة نور" و"فارس بلا جواد".