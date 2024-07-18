عامر بن عمرو بلعبيد.. ما قصة "شاعر المليون" الذي مات عطشا في الصحراء؟‎ (فيديو)

تعازينا الحارة لقبائل بلعبيد عامة ، وشبوة كلها..
في رحيل شاعر المليون عامر بن عمرو بلعبيد رحمه الله..
الذي ظلت سيارته وتاهت في صحراء شبوة ، وانقطعت به السبل وتوفي من العطش..
نسأل الله أن يجعله في عداد الشهداء والصالحين..
إنا لله وإنا إليه راجعون .. pic.twitter.com/NkLq8JRowb
— القاضي د.أحمد عطية (@drahmedataya) July 17, 2024
تعازينا الحارة لقبائل بلعبيد عامة ، وشبوة كلها..
في رحيل شاعر المليون عامر بن عمرو بلعبيد رحمه الله..
الذي ظلت سيارته وتاهت في صحراء شبوة ، وانقطعت به السبل وتوفي من العطش..
نسأل الله أن يجعله في عداد الشهداء والصالحين..
إنا لله وإنا إليه راجعون .. pic.twitter.com/NkLq8JRowb