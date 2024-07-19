لأول مرة.. إيمينم سيغني في السعودية قريبًا

وتأتي نسخة ساوندستورم هذا العام بمشاركات غير مسبوقة لباقة من أبرز النجوم العالميين، من بينهم فرقة الروك الأمريكية “ثرتي سكندز تو مارس”، وفرقة الروك البريطانية “ميوز” ، والدي جي الألماني بوريس بريتشا، والدي جي البريطاني الكندي ريتشي هاوتن، والدي جي الإيطالي ماركو كورولا والثنائي السويسري الدي جي أدرياتيك أدريان شالا وأدريان شفايتزر، وغيرهم الكثير.باعتباره أكبر مهرجان موسيقي في المنطقة، يقدم ساوند ستروم، مزيجًا نابضًا بالحياة من الأنماط والأنواع الموسيقية من جميع أنحاء العالم، وسيستضيف اكثر من 100 فنان في 8 مسارح على مدى 3 أيام.وتعد هذه المرة الأولى التي يحيي فيها ايمينم حفلا في السعودية، لكنه ليس الظهور الأول له في المملكة فلقد ظهر في أكتوبر 2023 برفقة مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس الهيئة العامة للترفيه تركي ال الشيخ داخل استوديو تسجيل.