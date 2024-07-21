لقبه "المعجزة" ومقرب من عبد الحليم.. وفاة ممثل مصري كبير

وأكدت زوجة أحمد فرحات وفاته لوسائل إعلام محلية، مطالبة الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.وقالت زوجة الفنان أحمد فرحات إنه لم يتحدد بعد ميعاد صلاة الجنازة ولا تلقي العزاء في الراحل.وتعرض أحمد فرحات لجلطة في المخ، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، قبل وفاته اليوم.أحمد فرحات أحد أبرز من لعبوا دور الطفل في السينما المصرية، اشتهر بجملته الشهيرة "بابا أنت يا حبيبي" في فيلم "إشاعة حب" أمام الراحل عمر الشريف.ويُعتبر أحمد فرحات "الطفل المعجزة" في السينما المصرية، ولد في 23 يوليو/ تموز 1950، ورغم شغفه بالتمثيل والفن منذ نعومة أظافره إلا أن بدايته لم تكن سهلة.بدأ مسيرته الفنية في عمر الثامنة، عندما اكتشفه المخرج صلاح أبو سيف، ومنحه دور الطفل اليتيم "مرزوق" في فيلم "مجرم في إجازة"، وقدم أداءً مذهلاً في هذا الدور.جمعته علاقة استثنائية بالعندليب عبد الحليم حافظ، وكان الأخير دائم النصح له ويشجعه على استثمار موهبته على الشاشة، ومنحه فرصة المشاركة في العديد من الأعمال الفنية.