"وحشتوني أوي".. أول رسالة لشيرين عبد الوهاب بعد ازمتها الاخيرة

ووجهت شيرين رسالة صوتية قصيرة عبر حسابها الجديد على منصة "إكس"، أكدت فيها رغبتها في لقاء قريب مع محبيها.واكتفت صاحبة أغنية "جرح تاني" ببث رسالة صوتية قالت فيه: "جمهوري الغالي، عيلتي الكبيرة اللي عايشة بحبهم ليا ربنا يديمكم نعمة في حياتي، وحشتوني أوي".وكانت شيرين عيد الوهاب دشنت حسابا جديدا على منصة "إكس" في أول تفاعل لحساب شيرين عبد الوهاب ليتفاعل معها عددٌ من محبيها؛ داعين الله لها أن تكون هذه خطوة جديدة للعودة.وقام حساب شيرين عبد الوهاب بمتابعة 5 حسابات فقط، وهي للنجمات: سميرة سعيد، ومنة شلبي، وإليسا، ونوال الزغبي، ومصفف الشعر اللبناني طوني مندلق، وبعدها اضافت متابعة حسابات وائل كفوري وهيفاء وهبي وأصالةـ