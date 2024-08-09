قلق من الحالة الصحية للكينغ

السومرية نيوز – فن

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، صور للفنان المصري محمد منير، أثارت قلق متابعيه بشأن حالته الصحية، حيث ظهر في الصورة بوزن زائد ووجه منتفخ بمنطقة بالساحل الشمالي.

وكشف مصدر مقرب من الكينغ محمد منير تفاصيل حالته الصحية، إذ قال إن "حالته حاليا مطمئنة وأجرى عددا من التحاليل والأشعات، ووزنه الزائد شيء طبيعي لا سيما بعد إجراء عملية جراحية خلال الفترة الأخيرة، فاضطر الأطباء إلى إعطائه بعض الأدوية تحتوى على الكرتزون بشكل مؤقت".

وتعرض المطرب المصري محمد منير خلال الأيام القليلة الماضية لأزمة صحية شديدة تسببت في دخوله المستشفى، حيث مكث في أحد مستشفيات مدينة الشيخ زايد عدة أيام، قبل أن يسمح له الأطباء بالخروج واستكمال العلاج في المنزل.

إلا أن حالته تدهورت من جديد لذلك قرر السفر إلى المانيا لاستكمال العلاج.