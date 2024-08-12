رحمة رياض تتحدث عن مشاعر الامومة: لا احتمل فراق "فراولة"

ومؤخرا، تحدثت رحمة رياض عن مشاعر الأمومة، وإحساسها الذي يلازمها عند السفر والابتعاد عن ابنتها عالية إذ قالت: "ملامح وجه ابنتي عالية تشبهني، وأشعر أنها تمتلك نفس صفاتي، ولا أبالغ إذا قلت إنني أشعر بتعب نفسي وأبكي إذا دفعتني ظروف العمل للسفر والابتعاد عنها".وأكدت رحمة رياض صاحبة أغنية "الكوكب"، على أهمية الحفاظ على خصوصية ابنتها، من خلال الاستمرار بإخفاء ملامح وجهها، وعلقت: "متمسكة على احترام هذا الموضوع، وسأحافظ على خصوصيتها قدر الإمكان".وعن سبب اختيار إيموجي حبة "فراولة" لإخفاء وجهها، قالت: "هي دلعها فراولة لذلك اخترت إخفاء وجهها بهذه الطريقة".