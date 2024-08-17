المشهور بشخصية "عبوسي".. نقابة الفنانين تنعى حمودي الحارثي

وذكر بيان للنقابة ورد لـ السومرية نيوز، انه "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان حمودي الحارثي والذي وافته المنية اليوم أثر مرض عضال سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".واشتهر الراحل بالمسلسل الكوميدي، "تحت موس الحلاق" بشخصية "عبوسي".