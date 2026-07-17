أمين خزينة "معبد آمون".. وفاة الممثل الإيراني حميد رضا دشتي

وذكر موقع قناة آي فيلم، أنه توفي الممثل والمنتج الإيراني المخضرم " دشتي" إثر سكتة قلبية، بعد مسيرة فنية امتدت لسنوات في مجالات السينما والتلفزيون والمسرح.ويعد دشتي من أبرز الفنانين في محافظة "البرز"، واشتهر لدى شريحة واسعة من الجمهور بتجسيده شخصية "بينغي" كاهن معبد قصر بوتيفار وأمين خزينة معبد آمون، في مسلسل " (ع)"، وهو الدور الذي ترك بصمة لدى المشاهدين رغم ظهوره لفترة قصيرة.وشارك الراحل في عدد من الأفلام السينمائية، من بينها "القمع"، و"أغنية لاثنين"، و" 68"، و"العارية"، و"الحقائب الفارغة"، كما أدى أدوارًا في المسلسلات "صناعة إيران 3"، و"السيارة".