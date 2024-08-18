وفاة الممثل الفرنسي الشهير آلان ديلون

وجاء في البيان: "يشعر آلان فابيان وأنوشكا وأنتوني، وكذلك (كلبه) لوبو، بحزن شديد وهم يعلنون رحيل والدهم، لقد توفي بسلام في منزله في دوشي، محاطا بأطفاله الثلاثة وعائلته، التي تطلب منكم احترام خصوصيته، في لحظة الحداد المؤلمة هذه”.ويعترف ديلون أنه أتى للسينما عن طريق الصدفة، إذ لم يدرس يوما في أي معهد من معاهد الفن، وكان النساء بالنسبة له المحفز الأساسي للنجاح في الأدوار السينمائية التي كان يؤديها.ويشير ديلون بهذا الشأن إلى أن "النساء هن من نادين علي للسينما، وكنت أريد أن أرى في عيونهن أنني الأكثر وسامة والأكبر قامة والأقوى سينمائيا".