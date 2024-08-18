Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مساء اليوم.. "كاميرا خاصة" لمبابي في ظهوره الأول بالليجا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

فنانات يتجهن الى عالم اخر

فن وثقافة

2024-08-18 | 11:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
فنانات يتجهن الى عالم اخر
1,111 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
اتجه عدد من نجمات الدراما والسينما في الفترة الأخيرة إلى خوض تجربة الغناء وتصوير عدد من الكليبات، مرورا الفنانات سمية الخشاب وأيتن عامر وبشرى وهبة مجدي وياسمين رئيس وصولا إلى الفنانة رانيا يوسف.

سمية الخشاب
 
الفنانة سمية الخشاب من نجمات التمثيل التي كانت لها أكثر من تجربة غنائية وأكثر من ديو غنائي كان آخرها مع مؤدى المهرجانات عمر كمال.
 
وخاضت الفنانة سمية الخشاب تجربة الغناء بعد الظهور بالتمثيل، وبدأت الاتجاه لتجربة الغناء من خلال إنتاج أول ألبوم غنائي لها عام 2009 بعنوان "هيحصل إيه"، وتوالت مشاريعها الغنائية بطريقة الأغاني المنفردة فضلاً عن تقديمها عدة أغنيات خليجية.
 
بشرى
 
الفنانة بشرى تمتلك العديد من المواهب منها موهبة الغناء وخاضت تجربة الغناء بعد التمثيل حيث كانت بداية معرفة الجمهور بها من خلال عدة أعمال تمثيلية لتخوض تجربة الغناء بعد هذه الأعمال بأغنية "تبات ونبات" مع الفنان محمود العسيلى وقامت بطرح اكثر من البوم وعدد من الاغان السنجل وحققت نجاحا مقبول في مجال الغناء ومازالت تسير بنفس الخطى في الغناء جنبا الى جنب مع التمثيل .
 
هبة مجدي
 
ظهرت الفنانة هبة مجدى من خلال شاشة التليفزيون وحققت نجاحا مبهرا في التمثيل وأصبح لها اسم كبير في الوسط الفني، واتجهت هبة مجدى للغناء من خلال إنتاج أولى أغنياتها بعنوان أسلوب حياة، عام 2015، تعاونت خلالها مع الشاعر أحمد علاء، والملحن عبدالرحمن شوقي لكنها تركز اكثر في التمثيل الذى خطف معظم وقتها .
 
ياسمين رئيس
 
الفنانة ياسمين رئيس من النجمات التي خاضت تجربة الغناء وحققت نجاحا مدويا وخاصة في ديو أجرته مع مؤدى المهرجانات حسن شاكوش بأغنية " افتحي شباك " لكنها ابتعدت عن الغناء نظرا لاهتمامها بالتمثيل.
 
أيتن عامر
 
تمتلك الفنانة أيتن عامر مقومات النجومية في عالم الغناء مثلما تمتلكها في التمثيل ورغم نجاحها في التمثيل وتحقيقها اسما كبيرا في عالم الدراما إلا أنها اتجهت مؤخرا إلى الغناء وتصويرها لأكثر من كليب غنائي.
 
وخاضت تجربة الغناء في بداية عام 2022، بأغنية "بناقص"، وقررت التعاون مرة أخرى، من خلال طرح اغنية تحمل اسم "خطافة الرجالة ومؤخرا طرحت اغنية جديدة بعنوان "إفراج" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وهى الأغنية صاحبت البوستر التي ظهرت خلاله منذ أيام بملابس السجن ولاقى ردود أفعال واسعة على السوشيال وتساءلوا عن نوعية العمل الفني.
 
رانيا يوسف
 
وتعتبر الفنانة رانيا يوسف آخر المنضمات من الممثلات إلى عالم الغناء، حيث انتهت المخرجة بتول عرفة من تصوير كليب أغنية النجمة رانيا يوسف "ليك" من كلمات سمير طارق وألحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق، حيث تخوض رانيا يوسف بالأغنية أولى تجاربها في الغناء.
 
من جانبها قالت المخرجة بتول عرفة، إن كليب أغنية "ليك" والتي تقدمها رانيا يوسف في أولى تجاربها في مجال الفيديو كليب، تم تصويره في القاهرة، مشيرة إلى أن فكرة تقديم رانيا يوسف الأغنية هي فكرة المنتج فهد الزاهد، وأنها صورتها بشكل إستعراضي مستعينة بالأداء التمثيلي لرانيا يوسف.

>> انضم الى السومرية على واتساب 
 

فنانات

غناء

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-08-2024 | 2024
14:00 | 2024-08-18
Play
18-08-2024 | 2024
14:00 | 2024-08-18
Morning Live
Play
Morning Live
هل اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مراقبة ؟ - حلقة ٩١ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-18
Play
هل اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مراقبة ؟ - حلقة ٩١ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٩٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-18
Play
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٩٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-17
Play
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-17
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
اذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه - الحلقة ٤١ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-17
Play
اذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه - الحلقة ٤١ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-17
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-17
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-17
Biotic
Play
Biotic
التسمم الغذائي وسوء التغذية عند الأطفال - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-16
Play
التسمم الغذائي وسوء التغذية عند الأطفال - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-16
فن نيوز
Play
فن نيوز
ما علاقة كاظم الساهر بمصر؟ - حلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-16
Play
ما علاقة كاظم الساهر بمصر؟ - حلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-16
عشرين
Play
عشرين
رئاسة البرلمان.. ازمة تتقادم وصراع يتجدد - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-15
Play
رئاسة البرلمان.. ازمة تتقادم وصراع يتجدد - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-15
Celebrity
Play
Celebrity
اللاعب العراقي حسين عبد الواحد - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-08-15
Play
اللاعب العراقي حسين عبد الواحد - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-08-15
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-08-2024 | 2024
14:00 | 2024-08-18
Play
18-08-2024 | 2024
14:00 | 2024-08-18
Morning Live
Play
Morning Live
هل اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مراقبة ؟ - حلقة ٩١ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-18
Play
هل اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مراقبة ؟ - حلقة ٩١ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٩٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-18
Play
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٩٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-17
Play
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-17
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
اذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه - الحلقة ٤١ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-17
Play
اذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه - الحلقة ٤١ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-17
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-17
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-17
Biotic
Play
Biotic
التسمم الغذائي وسوء التغذية عند الأطفال - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-16
Play
التسمم الغذائي وسوء التغذية عند الأطفال - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-16
فن نيوز
Play
فن نيوز
ما علاقة كاظم الساهر بمصر؟ - حلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-16
Play
ما علاقة كاظم الساهر بمصر؟ - حلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-16
عشرين
Play
عشرين
رئاسة البرلمان.. ازمة تتقادم وصراع يتجدد - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-15
Play
رئاسة البرلمان.. ازمة تتقادم وصراع يتجدد - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-15
Celebrity
Play
Celebrity
اللاعب العراقي حسين عبد الواحد - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-08-15
Play
اللاعب العراقي حسين عبد الواحد - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-08-15
اخترنا لك
وفاة الممثل الفرنسي الشهير آلان ديلون
02:36 | 2024-08-18
حضانة الطفل تفاقم الازمة بين ممثلة امريكية وطليقها
14:09 | 2024-08-17
توجيه حكومي يخص دفن الفنان الراحل "حمودي الحارثي"
13:11 | 2024-08-17
المشهور بشخصية "عبوسي".. نقابة الفنانين تنعى حمودي الحارثي
11:42 | 2024-08-17
إصابة الفنانة نوال الزغبي بفيروس كورونا
07:43 | 2024-08-17
وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض
07:48 | 2024-08-16
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.