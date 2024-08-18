فنانات يتجهن الى عالم اخر

السومرية نيوز – منوعات

اتجه عدد من نجمات الدراما والسينما في الفترة الأخيرة إلى خوض تجربة الغناء وتصوير عدد من الكليبات، مرورا الفنانات سمية الخشاب وأيتن عامر وبشرى وهبة مجدي وياسمين رئيس وصولا إلى الفنانة رانيا يوسف.

سمية الخشاب

الفنانة سمية الخشاب من نجمات التمثيل التي كانت لها أكثر من تجربة غنائية وأكثر من ديو غنائي كان آخرها مع مؤدى المهرجانات عمر كمال.

وخاضت الفنانة سمية الخشاب تجربة الغناء بعد الظهور بالتمثيل، وبدأت الاتجاه لتجربة الغناء من خلال إنتاج أول ألبوم غنائي لها عام 2009 بعنوان "هيحصل إيه"، وتوالت مشاريعها الغنائية بطريقة الأغاني المنفردة فضلاً عن تقديمها عدة أغنيات خليجية.

بشرى

الفنانة بشرى تمتلك العديد من المواهب منها موهبة الغناء وخاضت تجربة الغناء بعد التمثيل حيث كانت بداية معرفة الجمهور بها من خلال عدة أعمال تمثيلية لتخوض تجربة الغناء بعد هذه الأعمال بأغنية "تبات ونبات" مع الفنان محمود العسيلى وقامت بطرح اكثر من البوم وعدد من الاغان السنجل وحققت نجاحا مقبول في مجال الغناء ومازالت تسير بنفس الخطى في الغناء جنبا الى جنب مع التمثيل .

هبة مجدي

ظهرت الفنانة هبة مجدى من خلال شاشة التليفزيون وحققت نجاحا مبهرا في التمثيل وأصبح لها اسم كبير في الوسط الفني، واتجهت هبة مجدى للغناء من خلال إنتاج أولى أغنياتها بعنوان أسلوب حياة، عام 2015، تعاونت خلالها مع الشاعر أحمد علاء، والملحن عبدالرحمن شوقي لكنها تركز اكثر في التمثيل الذى خطف معظم وقتها .

ياسمين رئيس

الفنانة ياسمين رئيس من النجمات التي خاضت تجربة الغناء وحققت نجاحا مدويا وخاصة في ديو أجرته مع مؤدى المهرجانات حسن شاكوش بأغنية " افتحي شباك " لكنها ابتعدت عن الغناء نظرا لاهتمامها بالتمثيل.

أيتن عامر

تمتلك الفنانة أيتن عامر مقومات النجومية في عالم الغناء مثلما تمتلكها في التمثيل ورغم نجاحها في التمثيل وتحقيقها اسما كبيرا في عالم الدراما إلا أنها اتجهت مؤخرا إلى الغناء وتصويرها لأكثر من كليب غنائي.

وخاضت تجربة الغناء في بداية عام 2022، بأغنية "بناقص"، وقررت التعاون مرة أخرى، من خلال طرح اغنية تحمل اسم "خطافة الرجالة ومؤخرا طرحت اغنية جديدة بعنوان "إفراج" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وهى الأغنية صاحبت البوستر التي ظهرت خلاله منذ أيام بملابس السجن ولاقى ردود أفعال واسعة على السوشيال وتساءلوا عن نوعية العمل الفني.

رانيا يوسف

وتعتبر الفنانة رانيا يوسف آخر المنضمات من الممثلات إلى عالم الغناء، حيث انتهت المخرجة بتول عرفة من تصوير كليب أغنية النجمة رانيا يوسف "ليك" من كلمات سمير طارق وألحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق، حيث تخوض رانيا يوسف بالأغنية أولى تجاربها في الغناء.

من جانبها قالت المخرجة بتول عرفة، إن كليب أغنية "ليك" والتي تقدمها رانيا يوسف في أولى تجاربها في مجال الفيديو كليب، تم تصويره في القاهرة، مشيرة إلى أن فكرة تقديم رانيا يوسف الأغنية هي فكرة المنتج فهد الزاهد، وأنها صورتها بشكل إستعراضي مستعينة بالأداء التمثيلي لرانيا يوسف.