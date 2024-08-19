ديانا حداد في العراق

السومرية نيوز – فني

تحيي النجمة ديانا حداد، حفلاً غنائياً في أربيل بالعراق، يوم الخميس 22 آب الجاري، حيث ستقدم باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول في موسم الصيف.



وأحيت النجمة ديانا حداد مؤخراً حفلاً ضمن فعاليات مهرجان العلمين في مصر بنسخته الثانية، والتي حضرها عدد كبير من الجمهور الذي تفاعل مع أغنياتها وردد كلماتها.

وطرحت النجمة ديانا حداد مؤخراً، أغنية بعنوان "الناس الحلوة" على موقع يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات محمود فاروق ألحان مدين وتوزيع حاتم منصور.