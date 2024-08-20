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شيرين تحذر من حساباتها على مواقع التواصل: "لم تعد تحت سيطرتي"

فن وثقافة

2024-08-20 | 03:23
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
شيرين تحذر من حساباتها على مواقع التواصل: &quot;لم تعد تحت سيطرتي&quot;
320 مشاهدة

السومرية نيوز – فن وثقافة

حذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها من التعامل مع حساباتها القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت شيرين في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "X"، لها أن الحسابات والقناة القديمة على يوتيوب لم تعد تحت سيطرتها، وهناك نزاع قانوني قائم بشأنها.


وأضافت أن أي أغان أو محتوى ينشر على هذه الحسابات، مثل "بتمنى أنساك"، "اللي يقابل حبيبي"، "هنحتفل"، وأي أغان جديدة قد تُطرح مستقبلاً، لا علاقة لها بها.

وناشدت شيرين جمهورها بعدم الوثوق بأي محتوى ينشر على هذه الحسابات القديمة، مؤكدة أن هناك من يستغل اسمها ونشاطها الفني. وأشارت إلى أنها تمتلك حاليًا منصات جديدة للتواصل مع جمهورها.


وفي سياق آخر، شكرت شيرين الفنانة هيفاء وهبي، وقالت: "هيفاء وهبي بموقفها ده اشترتني طول عمري، وهفضل لحد ما أموت ممتنة ليها ولوقفتها معايا في الوقت اللي كنت فيه وحيدة وتعبانة ومكتئبة".


وأطلقت شيرين أغنية "هنحتفل"، بعد أن طرحت أغنيتين سابقتين بعنوان "بتمنى أنساك" و"اللي يقابل حبيبي" في أقل من أسبوع، على الرغم من أزمتها مع شركة روتانا. وتعد هذه الأغاني هي الأولى لها بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب، التي وصلت إلى النيابة العامة إثر اتهامها له بالاعتداء عليها.

وتلقت شيرين دعمًا كبيرًا من جمهورها عبر التعليقات على أغنيتيها الجديدتين على يوتيوب، حيث أشاد الكثيرون بقوة عودتها بعد الأزمة التي مرت بها.

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شيرين تحذر من حساباتها على مواقع التواصل

شيرين :لم تعد تحت سيطرتي

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