شيرين تحذر من حساباتها على مواقع التواصل: "لم تعد تحت سيطرتي"

السومرية نيوز – فن وثقافة



حذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها من التعامل مع حساباتها القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي.







وأضافت أن أي أغان أو محتوى ينشر على هذه الحسابات، مثل "بتمنى أنساك"، "اللي يقابل حبيبي"، "هنحتفل"، وأي أغان جديدة قد تُطرح مستقبلاً، لا علاقة لها بها.



وناشدت شيرين جمهورها بعدم الوثوق بأي محتوى ينشر على هذه الحسابات القديمة، مؤكدة أن هناك من يستغل اسمها ونشاطها الفني. وأشارت إلى أنها تمتلك حاليًا منصات جديدة للتواصل مع جمهورها. وأكدت شيرين في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "X"، لها أن الحسابات والقناة القديمة على يوتيوب لم تعد تحت سيطرتها، وهناك نزاع قانوني قائم بشأنها.وأضافت أن أي أغان أو محتوى ينشر على هذه الحسابات، مثل "بتمنى أنساك"، "اللي يقابل حبيبي"، "هنحتفل"، وأي أغان جديدة قد تُطرح مستقبلاً، لا علاقة لها بها.وناشدت شيرين جمهورها بعدم الوثوق بأي محتوى ينشر على هذه الحسابات القديمة، مؤكدة أن هناك من يستغل اسمها ونشاطها الفني. وأشارت إلى أنها تمتلك حاليًا منصات جديدة للتواصل مع جمهورها.





وفي سياق آخر، شكرت شيرين الفنانة هيفاء وهبي، وقالت: "هيفاء وهبي بموقفها ده اشترتني طول عمري، وهفضل لحد ما أموت ممتنة ليها ولوقفتها معايا في الوقت اللي كنت فيه وحيدة وتعبانة ومكتئبة". وفي سياق آخر، شكرت شيرين الفنانة هيفاء وهبي، وقالت: "هيفاء وهبي بموقفها ده اشترتني طول عمري، وهفضل لحد ما أموت ممتنة ليها ولوقفتها معايا في الوقت اللي كنت فيه وحيدة وتعبانة ومكتئبة".