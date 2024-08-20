وزنها أصبح 45 كيلو.. الفنانة بدرية طلبة تتصدر "الترند" بسبب مرض خطير

وأوضحت "بدرية" خلال لقائها في برنامج "حد النجوم"، أن فترة شبابها لم تكن كما تظهر للناس، فقد عانت من مرض الغدة الخبيثة الذي أصابها في سن الـ17 واستمر لعقد كامل، خلال هذه الفترة، تدهورت حالتها الصحية والنفسية بشكل كبير، حيث أشارت إلى أن المرض "أكل" جسمها وتركها بوزن 45 كيلو فقط.وأكدت أنها مرت بأزمة نفسية حادة خلال تلك الفترة التي وصفتها بأنها الأصعب في حياتها، وأجرت عملية جراحية في سن 28 عامًا، عندما كانت قد أنجبت ابنتيها، ومنذ ذلك الحين بدأت تستعيد صحتها تدريجيًا، وعادت بدرية ببطء إلى حياتها الطبيعية، حيث بدأ جسمها ووجهها في استعادة مظهرهما السابق.وتحدثت بدرية طلبة خلال الحلقة عن السيدة التي كانت تريد أن تتزوج من زوجها وتغادر معه خارج مصر قائلة: "كان في وحدة عوزة تخطف زوجي وتخلية يعيش خارج مصر، رحت لحد عندها وقلت ليها لا مش هسبهولك".وواصلت بدرية، أن زوجها في ذلك التوقيت كان يسافر خارج البلاد بشكل جعلها تشك فيه، واكتشفت هذه الخيانة من خلال هاتفه المحمول، وكلمتها وسافرت ليها ومارست عليها دور البلطجة بغرض أني أرهبها لكي تترك زوجي.وعلى صعيد آخر شاركت أفلام بدرية طلبة في فيلمين، وهما "الملكة" الذي يضم نخبة من النجوم مثل هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، وغيرهم.