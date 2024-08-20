اتهمت زوجة حارس العقار.. منزل فنانة مصرية يتعرض للسرقة

وتلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بتعرض الفنانة الشابة لسرقة متعلقاتها الشخصية وبعض ممتلكاتها من داخل شقتها، وعملت أجهزة الأمن وفريق بحث مكثف على جمع التحريات والمعلومات بشأن بلاغ السرقة.تقدمت منة عرفة ببلاغ للجهات الأمنية، إذ اتهمت زوجة حارس عقار بسرقة متعلقاتها من داخل منزلها بأحد الكومبوندات بمنطقة القاهرة الجديدة.وقالت الفنانة المصرية، في البلاغ، إنه تمت سرقة هاتف ماركة سامسونج وحذاء حريمي ماركة هيرمس، وشبشب، وإكسسوارات وزجاجة عطر حريمي بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 40 ألف جنيه.ووجه اللواء طارق راشد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، وعلى الفور نجح رجال المباحث في كشف غموض الحادث.وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على زوجة حارس عقار، المتهمة بسرقة متعلقات من منزل الفنانة منة عرفة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.