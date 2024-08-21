زواج بيريل بوزام وايرسين اريجي.. قصة حب فشلت في الدراما ونجحت بالواقع

وانتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، لتوثق حفل زفاف بيريل بوزام وايرسين اريجي، الذي شهد حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير.وحضر حفل زفاف بيريل بوزام وايرسين اريجي، الممثلة عفراء التي ظهرت في صور مع العروسين، بالإضافة إلى ديرين بولاتوجولاري وتارو أمير تكين ومارت ديمير، والعديد من الممثلين المشاركين في مسلسل الطائر الرفراف.بدأت تحضيرات حفل زفاف بيريل بوزام وايرسين اريجي، منذ صباح أول أمس الاثنين، ونشر مصفف الشعر مقطع فيديو طريف يظهر فيه رفقة الممثلة عفراء في العرس.*قصة مسلسل طائر الرفرافوقبل حفل زفاف بيريل بوزام وايرسين اريجي، حظى مسلسل طائر الرفراف Yalı çapkını على شعبية كبيرة بين الجمهور العربي، وتدور أحداثه حول شاب تركي يدعى «فريد» يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة، وعقب عودته لتركيا ينسى العادات والتقاليد التركية ويدخل في صراع كبير مع العائلة والجيران.* أبطال مسلسل طائر الرفرافمسلسل طائر الرفراف من بطولة العديد من النجوم، أبرزهم الزوجين بيريل بوزام وايرسين اريجي، بالإضافة للعديد من النجوم، مثل ميرت رمضان ديمير، عفراء ساراتش أوغلي، جولتشين صانترجي أوغلو، بوتشه بيوس كهرمان، شيتين تيكندور، جوزدي كانسو، إمري التج، دوكان بولات.