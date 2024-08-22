استدرجه والد زوجته وشقيقها وقتلوه.. ماذا تعرف عن الفنان "براق المهنا"

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "أقدم شخصاً مسلحاً يستقل دراجة نارية على قتل مواطن بعد ان فتح النار على عجلته، ما أسفر عن مقتله في الحال ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد"، مشيرا الى انه "تبين بعد ذلك ان الضحية هو المطرب العراقي الشاب براق المهنا".وأضاف: "التحقيقات اثبتت ان القاتل هو شقيق زوجة المجنى عليه، وحسب المعلومات السبب يعود لخلافات عائلية"، مردفاً ان "الجناة قاموا بضرب براق وكسر اسنانه ليردوه قتيلا بحادث غادر".وبين انه "تم القبض على والد القاتل وزوجة المجنى عليه وذلك لكونهم هم من حرضوا على عملية القتل، وقاموا بالاتصال به واستدعاءه الى منزلهم"، موضحا ان "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".واشتهر الفنان العراقي، بصوته قبل انتشار السوشل ميديا، بمقطع فيديو يؤدي فيه أغنية "يا حريمة"، عندما كان صغيراً، وبعدها بدأ عدد كبير من المعجبين بمتابعته على مواقع التواصل الاجتماعي عند ظهورها.ولقي المهنا استحسان الكثير بعد مشاركته في عدة مسابقات للغناء، وعرف بصوته الجميل وحصد شهرة واسعة بعد ظهوره ببرنامج مواهب العراق والعديد من البرامج التفزيونية الأخرى، وكان يعبر عن الفنان بانه نجم الطفولة المنسي في الشباب.