وفاة الممثلة الشهيرة زهره حميدي

السومرية نيوز – فني

توفيت الممثلة الإيرانية الشهيرة زهره حميدي عن عمر يناهز 67 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حميدي المولودة عام 1957، شاركت في العديد من المسلسلات الإيرانية مثل "نرجس" و"مشاكل الوالدين" وغيرها.

وقد اكتسبت مساهماتها في السينما والتلفزيون الإيراني مكانة خاصة في قلوب الكثيرين.

وتوفيت الممثلة الإيرانية المخضرمة حميدي اليوم الأحد 25 آب عن عمر يناهز 67 عامًا.