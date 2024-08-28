نجوى فؤاد تتصدر تريند جوجل.. ما السبب؟

السومرية نيوز – فني

تصدر اسم الفنانة نجوى فؤاد في الساعات الماضية، تريند محرك البحث "جوجل"، بعد تصريحاتها خلال لقائها ببرنامج تلفزيوني.

وضمن برومو الحلقة ظهرت نجوى فؤاد ترتدي الحجاب، ليسألها المقدم: "كم يكفيكي في الشهر ادفعهولك وتلتزمي بالحجاب؟".

وردت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد:"وفرولي أعيش وأفتح بيت كويس وأنا هلتزم بالحجاب".

نجوى فؤاد من أشهر نجمات الاستعراض في مصر والعالم العربي، شاركت أيضا كممثلة في عدد كبير من الأفلام، وقامت بإنتاج عدد منها.

ومن أشهر أفلامها: المعلمة، حد السيف، حافية على جسر الذهب، وداعا يا حب، فرقة المرح، إسماعيل ياسين في الطيران، الليلة الموعودة، ألف بوسة وبوسة.