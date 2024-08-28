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من هو الفنان صالح العويل؟ آخر تطورات حالته الصحية

فن وثقافة

2024-08-28 | 11:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
من هو الفنان صالح العويل؟ آخر تطورات حالته الصحية
953 مشاهدة

السومرية نيوز – فني
تصدّر سؤال من هو الفنان صالح العويل وآخر تطورات حالته الصحية؟ محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد إعلان تعرّض النجم المصري لوعكة صحية.

وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي صور الفنان صالح العويل، وتبادلوا الدعوات له بالشفاء، حتى تصدر اسمه "الترند".
 
من هو الفنان صالح العويل وآخر تطورات حالته الصحية؟
 
حالة من القلق انتابت جمهور الفنان صالح العويل بعد إعلان تعرّضه لوعكة صحية ودخوله مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج، وفقًا لما صرّح به عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الفنان منير مكرم
وفي السطور التالية نستعرض من هو الفنان صالح العويل وآخر تطورات حالته الصحية، وأبرز المعلومات عنه:
 
. ممثل مصري.
 
. قدم مسيرة فنية ضخمة تتجاوز الـ 230 عملًا.
 
. ولد في محافظة الشرقية يوم 19 مارس عام 1946، أي أنّ عمر الفنان صالح العويل هو 78 عامًا.
 
بدأ الفنان صالح العويل مسيرته الفنية في الستينيات من القرن الماضي، حينما رشحه صديقه الفنان مطاوع عويس لأول أدواره وهو فيلم اللص والكلاب.
 
انطلق بعدها نحو مسيرة فنية ضخمة فعلى الرغم من مشاهده المحدودة للغاية في الأعمال، إلا أنّ مشاركته في كم كبير من الأعمال الفنية جعلته واحد من أبرز الوجوه المعروفة لدى جماهير السينما المصرية.
 
. من أشهر أعمال الفنان صالح العويل فيلم ضد الحكومة مع النجم الراحل أحمد زكي، والذي جسد فيه دور سائق الأتوبيس، وفيلم البريء والذي جسد فيه دور شاويش السجن الحربي.
 
كما تألق الفنان صالح العويل مع النجم محمد صبحي في الفيلم الشهير "الشيطانة التي أحبتني"، وكان أحد أفراد العصابة وتعاون معه مرة أخرى في فيلم العميل رقم 13 وجسد دور أحد أفراد العصابة أيضًا.
 
. الفنان صالح العويل تعاون مع الزعيم عادل إمام في فيلمه الشهير حنفي الأبهة، وقدم دور عسكري السجن، كما تألق في فيلم، ومضى قطار العمر
 
نجل الفنان القدير قال في تصريحات لصحف محلية، إن "مرض الفنان صالح العويل هو إصابته الساعات الماضية بجلطة في المخ، وتم نقله إلى مستشفى معهد ناصر".
 
وأوضح نجل الفنان صالح العويل أنّ "والده سقط منذ فترة أثناء أداء الصلاة، وهو الأمر الذي تسبب له في إصابات بالغضروف".

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