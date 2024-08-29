بأمر الطبيب.. مي كساب في راحة 3 أيام بعد عملية جراحية بعينها

*مي كساب تعلق بعد إجرائها عملية بعينهاوقالت الفنانة مي كساب، "الحمد لله بقيت أحسن وبخير، وهي كانت عملية بسيطة في عيني"، ووجهت مي كساب الشكر لكل أصدقائها من الوسط الفني وجمهورها مشيرة إلى أنها تلقت الكثير من الدعوات والرسائل من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية.وأضافت أنها خرجت من المستشفى في يوم العملية نفسه، وستخضع للراحة لمدة 3 أيام بأمر من الطبيب، ثم يعود لاستئناف نشاطي الفني من الجديد* مي كساب تغادر المستشفىوقد غادرت مي كساب المستشفى فور الانتهاء من العملية، وتقضي حاليا فترة النقاهة بالمنزل حتي تنتهي مرحلة الشفاء كاملة.