بعد مضي عشرات الأعوام.. الكشف عن حقيقة زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

السومرية نيوز – فني

أثارت الفنانة المصرية، نجوى فؤاد، جدلاً كبيراً بتصريحاتها خلال الساعات الماضية عن حقيقة زواج الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والسندريلا سعاد حسني، وكشفها أسرارا عن حياتها الشخصية وطقوسها الدينية الأسبوعية وعن استعدادها لارتداء الحجاب فورا ولكن بشروط.

وفي تصريح متلفز قالت عن العندليب: "رقصي مع العندليب عبد الحليم حافظ في أغنية قولوله الحقيقة كانت بوابة النجاح رغم إني كنت كومبارس، عمري وقتها كان 16 سنة، وتم عمل مستخرج رسمي بإن عمري أكبر من 16 حتى أستطيع الدخول لأنه مينفعش أدخل مكان فيه خمور وأنا طفلة".

وتابعت أن عبد الحليم حافظ كان شخصا جميلا وأخلاقه جميلة وإنسانا متواضعا، مضيفة: "وكل يوم عند أصحابه بيقعد على الأرض ويمسك الدف ويغني".

وأضافت: "حبيت عبد الحليم حافظ كإنسان وفنان وعجبني أسلوبه مش كحبيب لأنه كان بيحب سعاد حسني أيامها وهي كانت صديقتي".

وأكدت: "عبد الحليم حافظ متجوزش سعاد حسني واللي يقول إنه اتجوزها غلطان وأختها اللي قالت إنه اتجوزها غلطانة، هو كان بيحبها بس متجوزهاش لأن صحته متسمحلوش إنه يتجوز بدون تفسير لأن مينفعش أطلع سر إنساني زي ده".

وأوضحت أنها علمت أن صحة عبدالحليم حافظ لا تسمح له بالزواج، مشيرة إلى أنها "ذهبت معه عدة مرات للأطباء ورافقته في مرضه"، مؤكدة: "اللي بيقول إنه اتجوز سعاد حسني يطلعوا ورقة الزواج يمكن إحنا غلطانين".

وعن طقوسها الدينية أكدت الفنانة نجوى فؤاد أنها تواظب على قراءة القرآن الكريم في يوم الخميس من كل أسبوع، كما تحدثت عن فكرة ارتداء الحجاب.