داعية ترد تصريحات إلهام شاهين: "كم عمرك ولا تزالين بعيدة عن الآداب؟"

وقالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تعليقا على تصريحات إلهام شاهين: "أتعجب من هذا التصريح، كيف للإنسان حينما يبادر لطاعة الله والصلاة أن يكون موضوعا للسخرية والاستهزاء".وأضافت صالح في لقائها ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد، "أقول لصاحبة هذا التصريح –إلهام شاهين- كم عمرك وأنتِ ما تزالين بعيدة عن الآداب التي شرعها الله".وتابعت سعاد صالح في تصريحاتها النارية "ليس من حق الفنانة أن تنتقد من يطع الله ورسوله، ويريد أن يعود للطريق الصحيح"، معتبرة أن فعل المخرج هو أمر طبيعي في طاعة الله وأوامره ولا يجوز لإنسان أن ينتقد ذلك".ولدى سؤالها حول عدم إمكانية ترك الطبيب للجراحة من أجل الصلاة، قالت سعاد صالح إن الأمر هنا مختلف، حيث لا يمكن مقارنة الطبيب الجراح القائم على عمليات جراحية خطيرة تتوقف عليها حياة الإنسان، مع المخرج الذي يقوم على إخراج عمل فني ما ويوزع الأدوار على الممثلين، استنادا إلى قاعدة تطبق على الأحكام العامة والتي تقول لا ضرر ولا ضرار، وأضافت صالح "من أهم مقاصد الشريعة حفظ الدين، ثم يأتي بعدها حفظ النفس".وأعاد عدد من المغردين تداول فيديو قديم يعود تاريخه قبل عامين للفنانة إلهام شاهين أكدت فيه أنه على المرء أن ينهي عمله أولا ثم يصلي، حيث تصدرت به "التريند" قبل أيام وتعرضت لهجوم كبير.وذكرت شاهين خلال تصريحاتها القديمة تلك أنها عملت مع أحد المخرجين كان يوقف التصوير من أجل الذهاب للصلاة، قائلة "خلص شغل وبعدين صلي"، ما أثار جدلاً بين بعض المصريين على مواقع التواصل، إلا أن الفنانة المخضرمة أكدت تمسكها بموقفها هذا، وقالت في تصريحات صحفية إنها لا تعير انتباها لـ "كلام السوشيل ميديا، والناس اللي بتتسلى"، كما أوضحت أنها مدركة تماما بوجود أعداء لها، مضيفة أنها تعلم السبب.