جورج وسوف في العراق

السومرية نيوز – فني

من المقرر ان يحيي سلطان الطرب النجم جورج وسوف حفلاً غنائياً في العراق يوم الخميس (26 أيلول 2024)، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وطرح مؤخراً جورج وسوف أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان "نجم عالي" على موقع "يوتيوب"، بتوقيع فريق عمل مصري مكون من الملحن محمد يحيى والشاعر ملاك عادل والتوزيع لزيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها كليب وتظهر فيها ديمة قندلفت.

وأحيا وسوف مؤخراً حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان جرش فى الأردن، كما أحيا حفلاً غنائياً برفقة النجم ملحم زين في قطر، وقدم الثنائي مجموعة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما.

كما طرح الفنان طرح جورج وسوف مؤخراً أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة عبر يوتيوب، بعنوان: "نصّ عمري" أغنية لروح وديع في ذكرى الأربعين، سرقت الحبّ من عيده.