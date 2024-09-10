Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قتيل وثلاثة مصابين بانفجار لم تعرف طبيعته في بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

سيلينا غوميز تعترف: لا أستطيع إنجاب أطفال

فن وثقافة

2024-09-10 | 04:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سيلينا غوميز تعترف: لا أستطيع إنجاب أطفال
المصدر:
ارم نيوز
808 مشاهدة

السومرية نيوز – فن وثقافة

تحدثت النجمة الأمريكية سيلينا غوميز بصراحة عن خططها المستقبلية فيما يتعلق بالأمومة، في مقابلة لها مع مجلة "فانيتي فير".

وكشفت الممثلة والمغنية، البالغة من العمر 32 عامًا، أنها غير قادرة على إنجاب أطفال، بسبب عدد من المشكلات الصحية.

وقالت سيلينا "لم أقل هذا من قبل... ولكن لسوء الحظ لا أستطيع إنجاب أطفال، فلدي الكثير من المشاكل الطبية التي قد تعرض حياتي وحياة الطفل للخطر. كان علي أن أحزن على هذا الأمر لفترة من الوقت".

وأضافت "لكنني في وضع أفضل بكثير الآن. وأجد أنه من حسن الحظ أن هناك أشخاصًا رائعين على استعداد للقيام بدور الأم البديلة، وهناك فرص للتبني، فأنا آخذ هذه الاحتمالات بعين الاعتبار".

وتابعت "أنا متحمسة لما ستبدو عليه هذه الرحلة، لكنها ستبدو مختلفة بعض الشيء. في النهاية، لا أهتم. سيكون لي طفل".

وفي وقت سابق، كشفت سيلينا عن معاناتها من مضاعفات مرض الذئبة، والذي تم تشخيص إصابتها به في عام 2015، وفي أبريل 2020 أكدت تشخيص إصابتها بالاضطراب ثنائي القطب خلال حلقة من برنامج مايلي سايروس المباشر على إنستغرام Bright Minded.

ووفقًا لمقال طبي من موقع WebMD المهتم بأخبار الصحة، فإن أدوية الاضطراب ثنائي القطب لديها القدرة على التسبب في مشاكل الولادة بما في ذلك عيوب الأنبوب العصبي وعيوب القلب، بالإضافة إلى تأخر النمو أو مشاكل السلوك العصبي. ومع ذلك، يوصي بعض الأطباء بالاستمرار في تناولها أثناء الحمل، لأن أعراض المرض قد تتفاقم خلال تلك الفترة الحساسة.
>> انضم الى السومرية على واتساب 
 

سيلينا غوميز

لا أستطيع إنجاب أطفال

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد باب المعظم - الحلقة ١٠٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-10
Play
بغداد باب المعظم - الحلقة ١٠٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-09
Play
نشرة ٩ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
09-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-09
Play
09-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-09
استديو Noon
Play
استديو Noon
لعبة الحروف 9-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-09
Play
لعبة الحروف 9-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-09
Morning Live
Play
Morning Live
حماية العيون في الصيف هل العدسات اللاصقة آمنة في الحر - حلقة ١٠٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-09
Play
حماية العيون في الصيف هل العدسات اللاصقة آمنة في الحر - حلقة ١٠٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-09
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 9-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-09
Play
قراءة الأفكار 9-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-09
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - فقرة نصيحة 9-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-09
Play
أبراج - فقرة نصيحة 9-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-09
جات بالليل
Play
جات بالليل
الأمنيات المنديالية 8-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-08
Play
الأمنيات المنديالية 8-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-08
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
Biotic
Play
Biotic
المتعاطي ودور الاسرة في تعافيه - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-06
Play
المتعاطي ودور الاسرة في تعافيه - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-06
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد باب المعظم - الحلقة ١٠٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-10
Play
بغداد باب المعظم - الحلقة ١٠٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-09
Play
نشرة ٩ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
09-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-09
Play
09-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-09
استديو Noon
Play
استديو Noon
لعبة الحروف 9-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-09
Play
لعبة الحروف 9-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-09
Morning Live
Play
Morning Live
حماية العيون في الصيف هل العدسات اللاصقة آمنة في الحر - حلقة ١٠٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-09
Play
حماية العيون في الصيف هل العدسات اللاصقة آمنة في الحر - حلقة ١٠٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-09
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 9-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-09
Play
قراءة الأفكار 9-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-09
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - فقرة نصيحة 9-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-09
Play
أبراج - فقرة نصيحة 9-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-09
جات بالليل
Play
جات بالليل
الأمنيات المنديالية 8-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-08
Play
الأمنيات المنديالية 8-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-08
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
Biotic
Play
Biotic
المتعاطي ودور الاسرة في تعافيه - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-06
Play
المتعاطي ودور الاسرة في تعافيه - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-06
اخترنا لك
7 معلومات عن صاحب الأداء الصوتي لشخصية موفاسا
06:28 | 2024-09-10
القبض على الفنان سعد الصغير بحوزته كمية مخدرات
05:01 | 2024-09-10
سر يذاع لأول مرة حول عادل إمام
12:56 | 2024-09-09
إطلالة غريبة.. هل ستدخل غادة عبد الرازق القفص الذهبي للمرة الـ13؟ (فيديو)
04:59 | 2024-09-09
ما حقيقة صورة الفنان عادل إمام الأخيرة؟
13:28 | 2024-09-08
مؤلف أغنية فيلم "تيتانيك".. وفاة النجم الأمريكي ويل جينينجز
07:30 | 2024-09-08
عدم توفر سيولة كافية
عدم توفر سيولة كافية
التدقيق بالقوائم
التدقيق بالقوائم
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.