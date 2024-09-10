سيلينا غوميز تعترف: لا أستطيع إنجاب أطفال

وكشفت الممثلة والمغنية، البالغة من العمر 32 عامًا، أنها غير قادرة على إنجاب أطفال، بسبب عدد من المشكلات الصحية.وقالت سيلينا "لم أقل هذا من قبل... ولكن لسوء الحظ لا أستطيع إنجاب أطفال، فلدي الكثير من المشاكل الطبية التي قد تعرض حياتي وحياة الطفل للخطر. كان علي أن أحزن على هذا الأمر لفترة من الوقت".وأضافت "لكنني في وضع أفضل بكثير الآن. وأجد أنه من حسن الحظ أن هناك أشخاصًا رائعين على استعداد للقيام بدور الأم البديلة، وهناك فرص للتبني، فأنا آخذ هذه الاحتمالات بعين الاعتبار".وتابعت "أنا متحمسة لما ستبدو عليه هذه الرحلة، لكنها ستبدو مختلفة بعض الشيء. في النهاية، لا أهتم. سيكون لي طفل".وفي وقت سابق، كشفت سيلينا عن معاناتها من مضاعفات مرض الذئبة، والذي تم تشخيص إصابتها به في عام 2015، وفي أبريل 2020 أكدت تشخيص إصابتها بالاضطراب ثنائي القطب خلال حلقة من برنامج مايلي سايروس المباشر على إنستغرام Bright Minded.ووفقًا لمقال طبي من موقع WebMD المهتم بأخبار الصحة، فإن أدوية الاضطراب ثنائي القطب لديها القدرة على التسبب في مشاكل الولادة بما في ذلك عيوب الأنبوب العصبي وعيوب القلب، بالإضافة إلى تأخر النمو أو مشاكل السلوك العصبي. ومع ذلك، يوصي بعض الأطباء بالاستمرار في تناولها أثناء الحمل، لأن أعراض المرض قد تتفاقم خلال تلك الفترة الحساسة.