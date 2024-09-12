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ياسمين عبد العزيز تعود للساحة الفنية بعد طلاقها من العوضي

فن وثقافة

2024-09-12 | 06:42
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ياسمين عبد العزيز تعود للساحة الفنية بعد طلاقها من العوضي
المصدر:
العربية
202 مشاهدة

السومرية نيوز – فن وثقافة

قررت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز العودة بقوة إلى الساحة الفنية، وتواصل حاليا التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسما مؤقتا "وتقابل حبيب" تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة "سينرجي"، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2025.

المسلسل من نوع الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويشارك في بطولة العمل النجم كريم فهمي ليعيدا ثنائيتهما الرومانسية في مسلسل "ونحب تاني ليه".

ياسمين تعود في "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا نجاحاً سوياً خلال مسلسلي "ونحب تاني ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر، و"اللي ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، وأخرج العملين مصطفى فكري.

مسلسل "ونحب تاني ليه" كانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام.

ياسمين قررت أيضا العودة إلى السينما بعد غياب 6 سنوات، وتحديداً منذ تقديمها فيلم "الأبلة طمطم" عام 2018، حيث تعاقدت على بطولة فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي، ويكتبه خالد جلال، هذا بالإضافة إلى استعدادها للعودة إلى الوقوف على خشبة المسرح بعد غياب دام 21 سنة.

"هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون"
وكانت الفنانة قد أعلنت قبل نحو شهرين عن تعاقدها على مسلسل جديد في رمضان المقبل، ولم تمر سوى دقائق على إعلان ياسمين عن تعاقدها على مسلسلها الجديد، حتى وجه لها زوجها السابق العوضي التهنئة.

وعلق العوضي حينها على منشورها في "فيسبوك"، وكتب: "هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون إن شاء الله".

واستخدم العوضي في تعليقه اللقب الذي كان ينادي به ياسمين وقت زواجهما وهو "وحش الكون"، وأطلقه من قبل في عمل درامي جمعهما، كما كان يناديها به خلال اللقاءات التلفزيونية.

خسارة وزنها
يذكر أن الفنانة المصرية ياسمين نشرت مؤخرا مقطع فيديو لها يوضح خسارتها للوزن، حيث ظهرت وهي تمارس الرياضة في صالة تدريب.

وكتبت على فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "عدت مرة أخرى"، لتعلق زميلتها آيتن عامر: "عاش يا وحش".
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ياسمين عبد العزيز

للساحة الفنية

طلاقها من العوضي

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