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الفنان نور خالد النبوي ينتقد زواج والده (فيديو)
فن وثقافة
2024-09-12 | 07:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
العين الاخبارية
1,414 مشاهدة
السومرية نيوز
– فن وثقافة
خرج الفنان الشاب نور
خالد
النبوي بجملة تصريحات نارية عن حياته الأسرية، بما في ذلك زواج والده ومقارنته بأخيه التوأم الأكثر تفوقا دراسيا.
وقال ابن الفنان الشهير، خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABtalks: "طلاق أبويا وأمي حصل وأنا عمري سنتين، كنت صغير ومش فاهم، لكن زوجته منى من الأول بتحبنا أوي".
هجوم حاد.. هل تخلّى
خالد
النبوي عن "جدة نور"؟
وعبر عن مشاعره الخفية تجاه إقدام
خالد
النبوي على الزواج من أخرى غير والدة نور، قائلا: "كنت عارف إن أبويا عايش
بعيد
في بيت تاني، واللي ضايقني إنه مشي من البيت وبقى مش موجود معايا كل يوم".
وتحدث نور النبوي عن ولادة أخيه الأصغر، قائلا: "أخويا الصغير من أم ثانية لكن هي أمي، ولما اتولد كنت خايف أبقى الأخ الصارم وفي لحظة بقيت صارم".
وحكى الفنان الشاب أنه عانى من فترة من الإحباط والشعور بالفشل بسبب مخاوفه من المقارنة المستمرة بأخيه التوأم كريم، الذي برز بفضل التزامه وتفوقه الدراسي.
وقال نور، خلال اللقاء: "أخويا كريم أكبر مني بـ5 دقايق، وإحنا مش متطابقين ومش نفس الشكل، وفي حاجات التوأم بيمروا بيها مش عندي أنا وكريم زي إننا نحس ببعض، لكن كان عندي مشكلة كبيرة في إحساس إن في حد زيك ونفس اللبس والأكل والعربية والمدرسة، وأنا كنت عايز أبقى متفرد".
وأكمل حديثه عن توأمه: "كريم رزين وعاقل جدا طول عمره
وكان
شاطر جداً، ومكنتش أحب المقارنة بيه، لكن أمي نفسها تشوف ابنها زي كريم، وأنا نفسي أشوف ابني زي كريم، هو من أنظف الشخصيات اللي قابلتها في حياتي ومكسب لأي حد".
وتحدث نور النبوي عن فترة الإحباط
التي
مرّ بها، قائلاً: "في لحظة قلت أنا فاشل فعلا؟ وهعمل إيه في حياتي؟ وعشت فترة إحباط، وقررت في لحظة أسيب كل الإحباط وأركز في السينما كمتفرج وصانع وهاوي".
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الفنان نور خالد النبوي
ينتقد زواج والده
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