بعد حبسه على ذمة حيازة المخدرات.. كيف يقضي سعد الصغير وقته؟

وقررت جهات التحقيق المختصة الخميس الماضي تجديد حبس المطرب 15 يوما على ذمة .وكشفت مصادر أن "الصغير يعيش حالة من الحزن الشديد داخل محبسه وأنه دائم الصلاة وقراءة القرآن خلال الفترة، كما أنه يتناول الطعام الخاص به من "الكانتين" الخاص بمحبسه، ولا يتحدث مع أحد نهائيا، وطلب من دفاعه محاولة إخلاء سبيله بأى كفالة مالية"، وفقا لما نشره موقع "صدى البلد" الأحد.وأكدت التحريات في قضية على المطرب الصغير خلال تفتيشه داخل القاهرة قادما من الدوحة، العثور بحوزته على 9 سجائر الكترونية "فيب" يشتبه احتوائها على مواد مخدرة غير مصرح بها قانونًا.وقال الصغير خلال أمام الأمنية إنه "لم يكن يعلم أن تلك السجائر بها مواد مخدرة، وإنه لم يستطع قراءة المكتوب عليها لجهله باللغة الإنجليزية، مؤكدا أنه اعتقد أنها مجرد سجائر إلكترونية عادية، ولم يكن يعرف أن محتوياتها ممنوعة في مصر".وقامت الشرطة بمطار القاهرة بتحرير محضر بالواقعة وإحالة الصغير إلى للتحقيق معه، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يتم التجديد له لمدة 15 يوما أخرى على ذمة .وأضافت المصلحة أنه لوحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقيبة، وبتفتيشها يدويا بدقة، تم العثور على المضبوطات وإحالة الراكب للنيابة.