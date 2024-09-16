في ذكرى ميلاد أبو ضحكة جنان.. نام في الجامع وفكر بالانتحار

– فني

حلت يوم امس الاحد، ذكرى ميلاد أبو ضحكة جنان، الكوميديان الأشهر في تاريخ السينما المصرية ياسين، والذي ولد في مثل هذا من عام 1912، بمدينة السويس.

هو الابن الأوحد لصائغ ثري في شارع بالسويس، وبدأت معاناته مع منذ صغره حيث رحلت أمه وهو مازال طفلاً فـذاق طعم اليتم مبكراً.

قصة حب فاشلة دفعته للانتحار

في شبابه أحب زميلة له في إحدى الفرق الفنية وذات يوم دخلت حبيبته أثناء جلوسه مع مجموعة من زملائه وانهالت بالسباب والشتائم مما جعله في موقف لا يحسد عليه، وكانت حبيبته تحت تأثير الشراب، وبعدما استعاد ياسين رشده من تلك الصدمة سافر إليها ليعاتبها، وهنا كانت الصدمة الأخرى، حيث وجدها وقد ارتبطت بعلاقة عاطفية بشخص غيره، فشعر بإحباط شديد وعدم رغبة في فاتجه مباشرة إلى البحر عاقداً النية على إنهاء حياته والانتحار غرقاً ولكن قابله شخص طلب منه أن يعمل معه في كازينو يملكه فتراجع عن قراره.

أزمته مع الملك فاروق بسبب نكتة

لم تضحك لـ سُمعة حتى بعد الشهرة والثراء وبعدما وصل لبلاط الملك فقد طلب منه أن يقول آخر نكتة أمام الملك فاروق فقال دون أن يفكر: مرة واحد مجنون زي حضرتك! فثار الملك وغضب، وهنا أراد سمعة أن يخرج من هذه الأزمة فافتعل الإغماء ونقلوه إلى المستشفى ثم أمر الملك بوضعه في مستشفى الأمراض العقلية قبل أن يأمر بخروجه منها.

وكانت بداية الانهيار بالنسبة لـ ياسين عندما سقط على خشبة المسرح أثناء تقديم دوره في أحد العروض المسرحية، حيث لاحقه المرض الذي منعه من الوقوف على خشبة المسرح، وهو ما تسبب في سوء حالته المادية وتراكم الديون والضرائب التي حجزت على أمواله وممتلكاته، وأصيب وقتها بالاكتئاب كما أصيب بشلل مؤقت، وبعد فترة بدأت تتحسن أحواله المادية والصحية بعدما تلقى دعوات لإحياء بعض الحفلات الفنية بالكويت، كما وقع عقود مع تليفزيون لتقديم بعض البرامج والحفلات، ومن خلالها استطاع أن يحسن وضعه المالي.