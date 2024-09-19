مهرجان السينما الكردية ينطلق في موسكو

وافتتحت فعاليات المهرجان في 18 ايلول الجاري في مسرح سينما بارك التابع لمؤسسة "موسفيلم" في موسكو، وتستمر الفعاليات حتى 22 من نفسه، وخلال الأيام المهرجان سيتمكن الزوار من التعرف على تنوع السينما الكردية وثقافة ولغة الشعوب الكردية، كما سيعرض صانعو الأفلام أعمالهم بمشاركة مخرجين من عدة بلدان، وسيجمع المهرجان الفنانين السينمائيين وعشاق السينما من 12 دولة، من بينها إيران والعراق وتركيا وفرنسا وسوريا وكندا وهولندا وبلجيكا والدنمارك.وحضر حفل الافتتاح مخرجو الأفلام المشاركة في المهرجان، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم وممثلي صناعة السينما الروسية ومن بينهم: المخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة أنجلينا نيكونوفا، الممثلة والمخرجة ليانكا غريو، المنتج مكسيم دوبروميسلوف، المنتجة إيلينا غليكمان، والصحفي والمخرج توماس سيدريس، المخرج وكاتب السيناريو ومنتج الأفلام الوثائقية والروائية إيفان بولوتنيكوف، المخرج والمنتج والكاتب نافزاد شيخاني، محرر الأفلام من إيران لوجمان سوهانفر، والممثلة روجيش كيريتشي، بالإضافة إلى مخرجي بعض أفلام المسابقة والتي منها: "طاب نهارك" و"ضحكت مهسا"، و"السعادة العابرة"، و"الحصان"، و"النجار"، و"نساء من لا مكان"، وفيلم الافتتاحية "سنجار".وقدم الحفل الممثل ستاس بيلياييف الذي أشار إلى أن المهرجان هذا العام يركز على الحوار بين الثقافات بشكل عام والتعاون مع روسيا، واستمرارا لتقاليد السنوات السابقة، وكجزء من التبادل الثقافي، سيجمع المهرجان مرة أخرى صانعي الأفلام ومحبي الأفلام من جميع أنحاء العالم لعرض روائع حقيقية للسينما الكردية.ومن جهتها قالت مديرة المهرجان إينا تيجويفا :" قد أصبح مهرجاننا منصة فريدة لعرض السينما الكردية الغنية والأصلية، والتي تكتسب المزيد والمزيد من الاهتمام في العالم كل عام. نحن فخورون بأن المهرجان يجمع الناس معا للسنة الرابعة على التوالي، ويمنحهم الفرصة لسماع القصص التي تمس الروح، وتلهمهم وتجعلهم يفكرون. السينما الكردية ليست مجرد قصص، بل هي انعكاس للحياة الحقيقية والنضالات والآمال والتطلعات. ويشرفنا أن نقدم لكم هذه الأعمال".وتتضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في المهرجان الفيلم التجريبي "الموصل بيتي"، وهو عبارة عن رحلة سير على الأقدام عبر أنقاض الموصل في محاولة للتعرف على عواقب الحرب، وفيلم "السعادة العابرة" الدرامي، وفيلم "1988" التاريخي المستوحى من أحداث حقيقية، والملحمة المأساوية "الحصان" التي تدور أحداثها حول محاولات الشخصية الرئيسة للعودة إلى منزله بعد سقوط نظام صدام حسين، والدراما الرياضية "بغداد ميسي" عن حياة الصبي البالغ من العمر 10 سنوات والمصاب إصابة خطيرة في العراق، والذي لديه شغف كبير بكرة القدم، وفيلم "ابتسامة مهسا" عن الهجرة، وفيلم "طاب نهارك" الذي يحكي عن ممثلي المسرح الكردي.وتضمنت مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فيلم "بنات الشمس عن نضال النساء والوصول لحريتهن، وفيلم "مجزرة في الصحراء"، وفيلم "من أجل العدالة"، وفيلم "آمال من شجرة"، وفيلم «"منشد الجبال المقدسة" عن رحلة موسيقي عبر التاريخ والأساطير، وفيلم "مصطفى باشا يامولكي مناضل من أجل العدالة" ، وفيلم "صورة لاجئ" عن ناشط وسياسي كردي، وفيلم "لنهر الحزين".كما تضم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة 14 فيلما من إيران وتركيا والعراق وسوريا وكندا. وهي أعمال سينمائية درامية سياسية واجتماعية، فضلا عن الأفلام التي تتطرق إلى قضايا العنف واستخدام عقوبة الإعدام والتعبير عن المأساة من خلال الفن.