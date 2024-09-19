بينار دينيز تعود الى تركيا وتكشف سبب غياب عائلتها عن زفافها

وقالت دينيز في تصريحات إعلامية: "لم تستطع عائلتي القدوم بسبب مشكلة في التأشيرة".وأوضحت سبب خيارها العاصمة الإيطالية مكاناً لإقامة العرس بالقول: "قررنا ذلك وفعلنا بسرعة لأن روما كانت الخيار الأكثر توافراً. أردنا أن يكون أحباؤنا في الخارج لأننا لا نحب الاحتفالات كثيراً، أردنا أن يكونوا معنا".واحتفل الثنائي بزفافهما "البسيط" بعد علاقة عاطفية بدأت منذ أكثر من عامين ونصف العام، وشغلت الجمهور والإعلام على الدوام، لا سيما أنها جاءت عقب انفصال عن هاندا أرتشيل Hande Ercel في عام 2022.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات رصدت العروس (30 عاماً) بفستان الزفاف من تصميم "فيفيان ويستوود" Vivienne Westwood، بينما ارتدى العريس (37 عاماً) بدلة موقّعة من "توم فورد" Tom Ford، قبل توجههما مع أصدقائهما لتناول طعام العشاء احتفالاً.وكانت نجمة مسلسل "القضاء" قد وافقت على طلب كان ليدها في شهر آب (أغسطس) الماضي.وعاد كان و بيناردينيز، اللذان تزوجا في روما بحفل بسيط ولكنه أنيق إلى إسطنبول خلال الساعات الماضية.