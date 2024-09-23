بعد 30 عاماً.. بطلة مسلسل "فريندز" تستعيد ذكرياتها: الوقت مضى سريعاً

في لمجلة بيبول، عن مرور الذكرى السنوية الثلاثين لمسلسل "فريندز"، تحدثت عن تجربتها مع المسلسل، وقدرته على الصمود واستمرار شعبيته رغم مرور ثلاثة عقود "هذا العرض مذهل، الشخصيات رائعة، والكُتاب كانوا الأفضل في العالم، أنا محظوظة لأنه استمر عبر الأجيال".كان العرض الأول لـ "فريندز" على شبكة NBC في 22 سبتمبر 1994، واستمر لعشرة مواسم متتالية حتى آخر عرض في 6 مايو 2006، وكان يدور حول 6 أصدقاء يعيشون معا في وباختلاف أفكارهم وثقافتهم استطاعوا أن يخلقوا تواصل بينهم.قام ببطولته كوتني (مونيكا)، جينيفر انيستون (رايتشل)، (فيبي)، مات لوبلانك (جوي)، شويمر (روس)، وماثيو (تشاندلر) توفي في 28 أكتوبر 2023.ومثل أحداث المسلسل، التي ما زال المشاهدون على اختلاف الجيل والعمر متأثرين بها، وكذلك متفاعلين مع الأبطال ويفضلون أحدهم عن الآخر، استطاعت شخصية مونيكا جيلر المهووسة بالنظافة (وتؤدي شخصيتها في المسلسل) أن تكتسب شعبية وتاثير في الثقافة.عبرت عن هذا التأثر "مونيكا حية، وصحتها جيدة" مازحة على مدى تعلق المشاهدين ببطلة مسلسل Friends، لم تقم بمشاهدة حلقاته منذ فترة طويلة، ولكنها إذا صادفت إحداها لا تتمكن من استكمالها، بسبب ذكرياتها مع المسلسل وأبطاله