شيرين عبدالوهاب تواصل دعمها للبنان: اصحى يا جنوب (فيديو)

نيوز – فن وثقافة



تواصل الفنانة المصرية عبدالوهاب دعمها للشعب اللبناني بمواجهة العدوان الإسرائيلي، الذي طال العديد من المناطق اللبنانية وعدداً كبيراً من المدنيين.

وشاركت عبدالوهاب مقطعاً من أغنيتها "لبنان في القلب" عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، جاء فيها: "اصحى يا الشمس غروب، وشروقها على جبينك مكتوب، في القلب سبع ألوان، وشروقها على جبينك مكتوب، في القلب سبع ألوان".



وتتابع كلمات الأغنية: "رح أغني فصيح لشهيد و جريح، مش هأبكي يا ناس ولا هابني ضريح، ولا هاستسلم انا والأحزان، مش هابكي يا ناس ولا ابني ضريح، لا هاستسلم أنا والأحزان".