شيرين عبدالوهاب تواصل دعمها للبنان: اصحى يا جنوب (فيديو)

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A post shared by SherinAbdelWahabEG (@sherinabdelwahabeg)
A post shared by SherinAbdelWahabEG (@sherinabdelwahabeg)
أنا قلبي حزين علي اكتر بلد علمتني يعني اية الفرحة
وعلمتني الصمود
لبنان مأذية عشان هي من اجمل بلاد الدنيا
ربنا معاكم ويساعدكم 🙏 pic.twitter.com/EpoZEFnHgo
— Sherin Abdelwahab (@Sherinthesinger) September 24, 2024
أنا قلبي حزين علي اكتر بلد علمتني يعني اية الفرحة
وعلمتني الصمود
لبنان مأذية عشان هي من اجمل بلاد الدنيا
ربنا معاكم ويساعدكم 🙏 pic.twitter.com/EpoZEFnHgo