روان بن حسين تروي معاناتها مع طليقها

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
دوي انفجار في منطقة "تل أبيب"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Default-Document-Picture.jpg
روان بن حسين تروي معاناتها مع طليقها
فن وثقافة
2024-10-01 | 06:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
606 مشاهدة
السومرية نيوز – فني
لا تزال الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تثير الجدل بقصتها مع طليقها ووالد ابنتها الوحيدة لونا، رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، مؤكدةً أنه لم يلتقِ بابنته خلال فترة تواجدها في الكويت بل اختفى من حياتهما تماماً.
وأكدت روان في مقاطع مصوّرة نشرتها عبر تطبيق "سناب شات" أنها "عندما كانت بالكويت لحضور عزاء والدتها تركت الطفلة مع والدها، وكان عليها البقاء لدفن والدتها وحضور عزائها"، مشيرةً إلى أنها "طلبت من المقريف البقاء مع ابنتهما، إلى حين عودتها، وهو وافق على ذلك، لكنها صُدمت في اليوم التالي، بأن طليقها غادر المنزل".
وذكرت روان: "حزم أمتعته وأغراضه وغادر، الأمر كان غريباً بالنسبة لي إلى الحد الذي جعلني أعتقد في بادئ الأمر أنه تعرّض للخطف، وبسبب هذا الاعتقاد تواصلت مع الشرطة، لكن اتضح لاحقاً أنه سافر على متن طائرة إلى البرتغال".
وروت روان بن حسين معاناتها مع طليقها ووالدته التي طردتها خلال تواجدها في الكويت.
وأضافت أنها "التقت بطليقها مجدداً في عزاء شقيقته، بعد ثلاث سنوات من اختفائه، وأنها قررت تقديم واجب العزاء والوقوف بجانبه في أزمته، وكانت تساعد في إعداد القهوة وتقديمها في العزاء، وهي أمور لم تتمكن من القيام بها يوم وفاة والدتها بسبب هروبه".
وأشارت إلى أنها "لا تفكر بالعودة إلى طليقها، وكل ما تريده منه هو أن يكون قريباً من ابنته فقط".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
اجتماع أمريكي خليجي يؤكد أهمية احترام العراق لسيادة الكويت
13:29 | 2024-09-26
السوداني لولي عهد الكويت: حريصون على الارتقاء بالتعاون مع بلدكم
13:44 | 2024-09-22
الكويت تصدر مرسوما بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب مع العراق
07:07 | 2024-09-22
لعنة مباراة العراق تفكك اتحاد الكرة الكويتي بالكامل
02:23 | 2024-09-15
الكويت
طليق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل سيكون يوم الخميس المقبل عطلة رسمية في العراق؟
محليات
46.58%
13:40 | 2024-09-30
هل سيكون يوم الخميس المقبل عطلة رسمية في العراق؟
13:40 | 2024-09-30
قصف صاروخي يستهدف "قاعدة فيكتوريا" في بغداد
أمن
19.61%
17:21 | 2024-09-30
قصف صاروخي يستهدف "قاعدة فيكتوريا" في بغداد
17:21 | 2024-09-30
منتخبنا الشبابي يتغلب على تايلاند ويبلغ نهائيات كأس آسيا
رياضة
17.59%
10:31 | 2024-09-29
منتخبنا الشبابي يتغلب على تايلاند ويبلغ نهائيات كأس آسيا
10:31 | 2024-09-29
"العيد الوطني العراقي".. تصريح رسمي بشأن عطلة الخميس
محليات
16.23%
05:34 | 2024-10-01
"العيد الوطني العراقي".. تصريح رسمي بشأن عطلة الخميس
05:34 | 2024-10-01
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد العلاوي - الحلقة ١٢٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-01
ناس وناس
بغداد العلاوي - الحلقة ١٢٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-01
الهوا الك
حفيدي يعاني من اعاقة جسدية وعقلية - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-30
الهوا الك
حفيدي يعاني من اعاقة جسدية وعقلية - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-30
من الأخير
المحور.. الخد تلو الخد - حلقة ١٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-30
من الأخير
المحور.. الخد تلو الخد - حلقة ١٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-30
العراق في دقيقة
30-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-30
العراق في دقيقة
30-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-30
Morning Live
التغذية السيئة وأثرها على تفاقم الأمراض المزمنة - حلقة ١٢٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-30
Morning Live
التغذية السيئة وأثرها على تفاقم الأمراض المزمنة - حلقة ١٢٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-30
عشرين
العراق على خارطة نتنياهو السوداء - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
14:30 | 2024-09-28
عشرين
العراق على خارطة نتنياهو السوداء - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
14:30 | 2024-09-28
رحال
الطريقة العلية القادرية الكسنزانية - الحلقة ١٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-28
رحال
الطريقة العلية القادرية الكسنزانية - الحلقة ١٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-28
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨أيلول الى ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-28
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨أيلول الى ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-28
Biotic
العلاج النفسي، الحساسية الجلدية، وتغذية الحامل - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-27
Biotic
العلاج النفسي، الحساسية الجلدية، وتغذية الحامل - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-27
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد العلاوي - الحلقة ١٢٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-01
ناس وناس
بغداد العلاوي - الحلقة ١٢٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-01
الهوا الك
حفيدي يعاني من اعاقة جسدية وعقلية - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-30
الهوا الك
حفيدي يعاني من اعاقة جسدية وعقلية - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-30
من الأخير
المحور.. الخد تلو الخد - حلقة ١٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-30
من الأخير
المحور.. الخد تلو الخد - حلقة ١٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-30
العراق في دقيقة
30-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-30
العراق في دقيقة
30-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-30
Morning Live
التغذية السيئة وأثرها على تفاقم الأمراض المزمنة - حلقة ١٢٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-30
Morning Live
التغذية السيئة وأثرها على تفاقم الأمراض المزمنة - حلقة ١٢٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-30
عشرين
العراق على خارطة نتنياهو السوداء - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
14:30 | 2024-09-28
عشرين
العراق على خارطة نتنياهو السوداء - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
14:30 | 2024-09-28
رحال
الطريقة العلية القادرية الكسنزانية - الحلقة ١٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-28
رحال
الطريقة العلية القادرية الكسنزانية - الحلقة ١٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-28
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨أيلول الى ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-28
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨أيلول الى ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-28
Biotic
العلاج النفسي، الحساسية الجلدية، وتغذية الحامل - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-27
Biotic
العلاج النفسي، الحساسية الجلدية، وتغذية الحامل - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-27
اخترنا لك
خلال حفل مباشر لها.. نجمة شهيرة تصاب بجلطة دماغية على المسرح (فيديو)
10:28 | 2024-09-27
بعمر الـ 89 عاماً.. وفاة ماغي سميث نجمة سلسلة "هاري بوتر"
10:09 | 2024-09-27
شيرين عبدالوهاب تواصل دعمها للبنان: اصحى يا جنوب (فيديو)
03:44 | 2024-09-27
تفاصيل حول "كولدبلاي" في أبوظبي
12:21 | 2024-09-25
ما هو الشرط الوحيد لدعم السينما العراقية؟
10:38 | 2024-09-25
حقيقة المشهد الجريء لرانيا يوسف مع الكلب في فيلم "أوراق التاروت"
07:30 | 2024-09-24
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تتوقعين ان يؤثر تعديل قانون الأحوال الشخصية على حقوقك؟
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.