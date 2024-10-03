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من بينهم رحمة رياض وأحلام الشامسي.. نجوم العالم العربي يستذكرون أمجاد العراق في يومه الوطني!

فن وثقافة

2024-10-03 | 14:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
من بينهم رحمة رياض وأحلام الشامسي.. نجوم العالم العربي يستذكرون أمجاد العراق في يومه الوطني!
2,323 مشاهدة

لا يكفيه العراق يوم واحد للتعبير عن الحبّ والتقدير له، فصموده بوجه المصاعب وانتصاره على المشاكل، يثبت أن العيد الوطني يأتي كلّ يوم. صحيح أن عام 1932 نال العراق إستقلاله وانضم إلى عصبة الأمم المتحدة وأصبح هذا اليوم تاريخياً رسمياً ولكن مع الصراعات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي خاضها أليس كلّ يوم يحقّق الوطن إستقلاله على أصعدة مختلفة؟

الآن لنترك الأسئلة من دون أجوبة وننتقل إلى ساحة مواقع التواصل الاجتماعي التي يتصدّرها العراق اليوم الواقع في 3 تشرين الأول من خلال هشتاغ #اليوم_الوطني_العراقي وانتشرت منشورات نجوم العالم العربي الذين هنؤوا العراق بهذه المناسبة الوطنية وسنعرض لكم بعضها.

كتبت رحمة رياض عبر منصة أكس: "إلى وطني العزيز.. كل عام وأنت رمز العِزّة والفخر!.. يَا عراق التّاريخ والأصالة والحضارة،.. اليوم نُجدد العهد لك بالحب والانتماء.. كل عام والعراق شامخًا في سماء المجد!حفظك الله وحماك وأدام عليك أمنه وأمانه".

المطربة الإماراتية أحلام الشامسي: "دمت شامخاً عزيزاً عظيماً يا وطني"

الإعلامي السعودي مصطفى الآغا: "العراق قطعة من القلب وموطن التاريخ والثقافة والعروبة والاصالة.. والشعب الطيب ... اتمنى له ما اتمناه لنفسي ... العراق يستحق أن يعود لمكانه بين اقرانه واحبته العرب رائداً و فاعلاً سالماً مُنعماً آمناً و مزدهراً ..كل عام و العراق بخير".
الممثل ألكسندر علوم: "اليوم الوطني العراقي، اتمنى للعراق ولشعبنا الحبيب دوام السلام والاستقرار بمناسبة اليوم الوطني العراقي، كل عام وانت وطني حبيبي ومصدر فخري واعتزازي، عراق الحضارات، عراق الحرف الاول، عراق دجلة والفرات، عراق سومر واكد وبابل واشور".

الفنانة اللبنانية ديانا حداد: "كل عام و ‎#العراق.. الحبيب بألف خير وسلام بمناسبة.. #اليوم_الوطني_العراقي.. الله يحفظكم يا غاليين من كل شر وسوء ويحفظ سائر بلادنا العربية".

الكاتبة الكويتية ليلى القحطاني: "تهانينا للعراق حكومة.. وشعبا ولجميع الأهل والأصدقاء ب ‎#العيد_الوطني_لجمهورية_العراق كل الأمنيات الطيبة بالأمن والأمان والسلام".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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