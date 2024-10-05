الهام شاهين: قلبي مع العراق.. لماذا تعرضت الى الانتقاد بمواقع التواصل الاجتماعي؟

نيوز – فني

تصدرت الفنانة المصرية إلهام شاهين الترند بعد تصريحاتها الأخيرة حول القضية الفلسطينية، التي اعتبرها أنها تصريحات جدلية ومرفوضة.

وأكدت شاهين اعتزازها بتكريم مهرجان أيام القاهرة للمونودراما الدولي، معبرة في ذات الوقت عن عدم سعادتها لما يحدث في المنطقة، من حروب ودمار.

وقالت شاهين، خلال تكريمها في حفل افتتاح المهرجان: "أتشرف بحصولي على هذا التكريم من مهرجان يعتني بفن المونودراما الذي هو جزء مهم جدا في المسرح".

وتابعت: "أقدر أقول إني مش عارفة أفرح أوي وإحنا حاسين حوالينا حروب ودمار وخراب".

وأضافت الهام شاهين: "قلوبنا مع فلسطين ومش بس فلسطين لكن أيضا لبنان وسوريا والعراق والسودان.. المنطقة على صفيح ساخن وقلوبنا موجوعة ونفسي نوصّل صوتنا للعالم أن الشعوب تنادي بالسلام احنا مش شعوب حرب".

وبينت: "الحل هو الدولتين فلسطين وإسرائيل.. وياريت العقلاء في العالم كله يضغطوا على نتنياهو اللي في كل كلامه غرور واستعلاء.. بيتعالى بما يمتلك من أسلحة وتكنولوجيا حديثة لازم يفهم أن الوطن العربي لن يهدأ إلا بقيام الدولة الفلسطينية".

وأثارت تصريحات إلهام شاهين الكثير من الانتقاد والجدل، خاصة على السوشيال ميديا.

وأكد عدد من النشطاء على مواقع التواصل رفض الفلسطينيين التام لهذا الحل، حتى لو كلفهم حياتهم، مشيرين إلى أنه "لا يحق لأحد التحدّث باسم الفلسطينيين، حتى وإن كانت نيته حل الأزمة".

وقال بعض رواد مواقع التواصل من الفلسطينيين إن "هذا حل مستحيل، لأن هذه الأرض لا تحتمل إلا نحن أو نحن، وليس هناك حل آخر في هذه القضية، لأنه صراع ممتد إلى أن تعود فلسطين لنا كاملة".

وأضاف آخرون بأنه "لا يحق لأحد أن يتنازل باسمي عن حقي في فلسطين، كانت تُسمى وصارت تُسمى فلسطين ليس لها اسم آخر على الإطلاق".

وذكر أحدهم: "أنا كمواطن فلسطيني مش عايزها مقسّمة، أريد أرضي كاملة معنديش طرف تاني فيها".