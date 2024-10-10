كاتبة كورية تفوز بجائزة نوبل للآداب لعام 2024

الجائزة تأتي عن نثرها الشعري المكثف الذي يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية. كما ان هان كانغ ولدت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1970، وهي روائية كورية جنوبية فازت بجائزة مان بوكر الدولية في عام 2016 عن روايتها النباتية.وفي عام 2023، منحت الجائزة للنرويجي يون فوسه، وفي العام الذي سبقه للفرنسية آني إرنو.تمنح جائزة نوبل في الأدب تقليديا كرابع جوائز نوبل. وقد تم بالفعل الإعلان عن الفائزين في الفئات العلمية للطب والفيزياء والكيمياء هذا الأسبوع.جائزة نوبل للأدب هي واحدة من الجوائز الدولية الأكثر شهرة وتقديرا، تُمنح سنويًا لكُتّاب الأدب الذين قدموا أعمالا متميزة ومؤثرة.تأسست الجائزة عام 1901 بناءً على وصية عالم الكيمياء السويدي ألفريد نوبل، الذي ترك جزءا من ثروته لتكريم الأفراد أو المؤسسات التي تسهم في الإنسانية.تُعطى الجائزة للأدب بشكل عام، بما في ذلك الرواية، الشعر، المسرح، والنقد الأدبي. يتم اختيار الفائزين من قبل الأكاديمية السويدية، وتعتبر الجائزة اعترافا بالأثر الثقافي والأدبي للأعمال الفائزة.