تصدروا مواقع التواصل.. من هو عادل أديب وزوجته الفنانة منال سلامة؟

المخرج المصري الشهير عادل أديب هو زوج الفنانة منال سلامة، الذي يعد أحد افراد عائلة فنية بارزة في مصر، فهو ابن الكاتب الراحل عبد الحي أديب، وشقيق المذيع المعروف عمرو أديب.عادل أديب إبتدي مسيرته الفنية كمخرج، حيث قدم العديد من الأعمال المميزة التي لاقت استحسان الجمهور، وكانت بدايته الحقيقية كمخرج من خلال فيلم هستيريا، الذي يعتبر نقطة انطلاقه في هذا المجال، وبعد ذلك عمل كمساعد مخرج في العديد من الأفلام الكوميدية، مما ساعده على تطوير مهاراته الفنية.علاوة على ذلك، تميز عادل أيضا بعمله كمشرف للإنتاج في بعض الأعمال التلفزيونية، مما يعكس خبرته المتنوعة في صناعة الفن، لقد ساهمت أعماله في تعزيز مكانته كمخرج بارز، وأثرت بشكل كبير على الدراما المصرية والعربية.المخرج المصري الشهير عادل أديب قدم عدد كبير من الأعمال المتميزة التي حصلت على إعجاب الجماهير والمشاهير في الوطن العربي، إليك قائمة بأبرز أعماله التي ساهمت في تعزيز مكانته في عالم الفن:فيلم أشيك واد في روسكي عام 1999.مسلسل عائلة عابدين عام 2003.الفيلم المصري كاريوكي عام 2008.فيلم ليلة البيبي دول عام 2008.المسلسل الرمضاني باب الخلق عام 2012.المسلسل المصري جبل الحلال عام 2014.الفيلم الكوميدي بوبوس عام 2009.الفيلم الأكشن إبراهيم الأبيض عام 2009.الفيلم الكوميدي مرجان أحمد مرجان عام 2007.تتميز أعمال عادل أديب بتنوع genres، مما يعكس قدرته على تقديم محتوى جذاب ومؤثر للجمهور.الفنانة منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب لديهما ابنان هما:أميرة أديب: اختارت أميرة مجال التمثيل بعد دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت عالم التمثيل من خلال تجربتها الأولى في عام 2021، حيث شاركت في مسلسل ولاد ناس، وبعدها شاركت بتقديم الكثير من الاعمال مما يجعلها تتبع خطى والديها في المجال الفني.علي أديب: معروف عنه بأنه بعيد عن الوسط الفني كما انه ولم يشارك في أي أعمال حتى الآن، حيث يفضل الابتعاد عن الأضواء والتركيز على مسار حياته الخاصة.