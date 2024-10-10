ما حقيقة انفصال الفنانة إلهام عبد البديع والملحن وليد سامي؟

وأعلن الملحن وليد سامي قبل أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" انفصاله عن زوجته الفنانة إلهام عبد البديع بعد زواج عامين قائلا: "كل شيء قسمة ونصيب أنا وإلهام انفصلنا، وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بنا، وربنا يوفقها ويكتبلها الخير"، قبل أن يعود ويحذف منشوره بعد دقائق قليلة دون نفي أو إثبات صحة خبر الانفصال.من جانبها، أكدت الفنانة إلهام عبد البديع أن الانفصال لم يحدث بشكل رسمي ولكن حدث خلاف بينهما، ويتدخل حاليا عدد من الأهل والأصدقاء المقربين، أبرزهم الفنانة نهال عنبر للصلح بينهما.وفي 31 أكتوبر 2022، احتفلت الفنانة إلهام عبد البديع بزفافها على الملحن وليد سامي، بإحدى الفيلات بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، والذي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.