ما حقيقة انفصال نانسي عجرم عن زوجها؟

نيوز – فني

أثار منشور متداول على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، جدلاً واسعًا بشأن انفصال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم.

وجاء في المنشور، كلمات منسوبة إلى نانسي عجرم، تشير خلالها إلى أن قرار الانفصال يأتي في صالح الطرفين، بينما يستمر الود قائمًا رغم ذلك.

ولم تصدر نانسي عجرم أو زوجها أي بيان أو تصريحات ردًا على المنشور المُثير للجدل، بل تجاهلت نانسي، المتداول بمنشور جديد، مساء الخميس، من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابها على "إنستغرام" تطالب من خلاله بالتبرع بالدم لصالح جرحى الحرب في لبنان.

بدوره، نفى جيجي لامارا، مدير أعمال نانسي عجرم، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية محلية، المنشورات المتداولة حول انفصال نانسي عن زوجها، ووصفها بأنها "قلة عقل".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات بشأن انفصال نانسي عن زوجها.

من ناحية أخرى، تُعد أغنية "من نظرة"، آخر أعمال نانسي، الموسيقية، والتي طرحتها في تموز عبر قناتها على "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان زياد جمال، وتوزيع باسم رزق، وإخراج سمير سرياني.