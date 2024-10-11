تفاعل كبير مع تصريحات فنانة شهيرة: شقيقتي تزوجت طليقي

نيوز – فني

تفاعل نشطاء مع فيديو متداول للفنانة الكويتية شوق الموسوي على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كشفت عن العديد من المواقف والأزمات التي مرت في حياتها، وأبرزها زواج شقيقتها من طليقها.

وقالت الموسوي في تصريح صحفي: "أختي جاءت تقول لي: (أنا تزوجت طليقك، وسامحيني، إحنا من أم واحدة)، أكثر واحدة من أخواتي وقفت معاها ودلعتها، ماحلالك بالدنيا إلا تتزوجي غير طليقي".

وأضافت: "يومها كسرت البيت كله، انهارت نفسيتي انهارت، كنت آخد علاج نفسي خلي العالم يدري مايهمني، كنت باخد كورتيزون، ونفسيتي تحت الصفر، ونوم ما كنت أنام، أكل ما كنت أكل، كنت فقط أخد بس حبوب منومة وأنام، آبي أنسى ومخي ينسى، بدي أتخلص من الحياة ومن الواقع".

وعن سبب اختفائها لفترة، وعودتها في هذا اللقاء، فسرت شوق ذلك بـ"الطيبة الزائدة التي تؤدي إلى السذاجة" بحسب تعبيرها، وقالت إنها تعرضت لحرب من أشخاص في الوسط الفني لم تشأ أن تذكر أسماءهم، وألمحت لوجود فنانة من جيلها، كانت تسعى لتعطيل مسيرتها".

وقالت احدى المدونات " يا عمري شوق الموسوي عانت كثير بحياتها الله يعوضها خير يا رب تحزن هالقصص اللي ما فيها رحمه ولا من أي طرف من الأطراف لا خوال ولا أعمام".

وذكرت أخرى " قصة حياتها تنفع فيلم!

طلع الواقع فيه الي ابشع من الأفلام و المسلسلات الي نضحك عليها و نقول "وش هالدراما"

شوق الموسوي ممثلة كويتية اهلها قالوا لها ان امها ميتة و بعدين اكتشفت انها عايشة

عمتها طردتها من البيت لانها غارت على زوجها منها وكان معها طفل.

اختها تزوجت طليقها

كما أكدت مدونة أخرى ان "قصتها تحزن ألم وخذلان من اقرب الناس لها الآهل الله يعوضها ويجبر قلبها".

وبينت احدى المدونات أيضا ان "شوق باللقاء فتحت قلبها وتكلمت عن قصة حياتها اللي مايعرفها الجمهور .. وتطرقت لمواضيع ومواقف حساسة سارت في حياتها وكانت هذه اول مره تتكلم عنها".