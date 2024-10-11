نانسي عجرم تحسم جدل طلاقها للسومرية.. "مش على علمي"

أكدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لموقع أن لا صحة للأخبار المتداولة عنها حول إنفصالها عن زوجها الطبيب فادي الهاشم. وذلك من خلال تعليق طريف لها على إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

في التفاصيل، علّقت صاحبة أغنية "من نظرة" على منشور في منصة أكس عن حقيقة طلاقها من شريك حياتها، لتردّ وتقول: "مش على علمي" وأرفقتها برموز طريفة وعفوية. وبهذا التعليق تؤكّد نانسي حصراً للسومرية أن كل ما تداول من معلومات عنها هي في خانة الشائعات ككل مرّة.