ازمة في مصر بسبب ميكروفون العندليب "الذهبي".. ما علاقة مطرب صاعد؟

وكشف المطرب الشاب راتب في تصريحات صحفية تفاصيل اقتنائه للميكرفون الذهبي بالفنان الراحل، بعدما أهداه له محمد شبانة نجل شقيق العندليب والوريث الوحيد له، راتب إنه "طرح إحدى الأدعية الدينية باسم "عشان أتوب"، وسمعه محمد شبانة فتأثر كثيراً بهذا الدعاء، وأكد له أنه "قدمه بإحساس مشابه لإحساس العندليب".وأضاف أن "محمد شبانة شبهه بعمه، نظراً للطريقة التي يغني بها، ولذلك عبّر عن حبه واقتناعه بصوته بإهدائه الميكروفون الذهبي الشهير الذي ظهر به العندليب الأسمر في عدد من الحفلات الغنائية الشهيرة".وتسبب تصرف محمد شابنة في حالة من الغضب الشديد بين جماهير العندليب الأسمر، الذين رفضوا هذا الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدين أنه لا ينبغي لأحد أن يحصل على شيء من مقتنيات الفنان الراحل والاستثنائي، فيما أكد البعض أنهم طالبوا بتدخل بعض الجهات الرسمية لإعادة الميكرفون ووضعه في متحف خاص يجمع مقتنيات العندليب الأسمر.في غضون ذلك كشف مصدر اخر جانباً آخر من القصة وأزال الغموض حول سبب إهداء محمد شبانة الميكرفون الذهبي لعمه للفنان الشاب.وأكد المصدر أن الفنان الشاب راتب هو شقيق زوجة محمد شبانة، كما أن شبانة هو الذي ينتج له أغنايته، وأقام له منذ عام حفلاً كبيراً يعلن من خلاله عن موهبته.وتابع المصدر أن موضوع إهداء الميكرفون الذهبي لراتب ليس لإيمان شبانة القوي بتلك الموهبة وإنما هو مجرد نوع من الدعم له حتى يستطيع لفت الانتباه لمطربه الجديد والذي هو في الأصل صهره.يذكر أن رصيد المطرب راتب الغنائي أغنيتان فقط، الأولى باسم "كل العيون" والثانية "قلبت بجد".