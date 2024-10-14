هالة صدقي في مواجهة القضاء بتهمة سرقة 150 ألف ريال

نيوز – فني

استمعت النيابة العامة في أكتوبر، اليوم الإثنين الموافق 14 تشرين الجاري، إلى أقوال الفنانة هالة صدقي في اتهامها بالتهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف لمساعدتها حسناء عبد الغني، في القضية رقم 607 لسنة 2024 عرائض جنوب الجيزة.

وفي وقت سابق، تقدم المحامي رمضان، الموكل عن حسناء عبد مساعدة الفنانة هالة صدقي، ببلاغ يتهم خلاله الفنانة بالنصب على مساعدتها في مبلغ مالي قدره 150 ألف .

واتهم المحامي في بلاغه المقدم لمحامي نيابات السادس من أكتوبر، الفنانة هالة صدقي بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 150 ألف ريال، مكافأة لمساعدتها السابقة.

وأضاف أن حسناء عبد مساعدة الفنانة هالة صدقي، قالت خلال ظهورها في إحدى اللقاءات التلفزيونية، أنها حصلت على مبلغ 150 ألف من "شكرا مليون" في الحلقة التي ظهرت فيها مع هالة صدقي، وأكدت أن الفنانة أخبرتها بأنها ستحصل على 150 ألف سعودي، بعد التصوير في البرنامج، بشرط أن تتبرع بمبلغ صغير منه إعانة لأي شخص آخر، ولكن بعد الانتهاء من التصوير لم تحصل حسناء على المبلغ المتفق عليه، مؤكدة أنها "حصلت فقط على مبلغ 50 ألف جنيه فقط".



