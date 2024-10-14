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عبد الله بالخير يقدم اعتذاراً رسمياً للسعوديين
فن وثقافة
2024-10-14 | 14:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,941 مشاهدة
السومرية
نيوز – فني
قدم الفنان عبدلله بالخير اعتذارا للشعب السعودي بعد جدل حول تصريحاته في مكة بعد الجدل الذي أثير بسبب تصريحاته أثناء تواجده في مكة المكرمة لأداء العمرة.
وقدم الفنان عبد الله بالخير اعتذاره
الرسمي
للشعب السعودي.
وجاءت تصريحاته بعد زعمه بأنه لم يُسمح له بالدخول إلى الروضة الشريفة في
المدينة
المنورة، مما أثار غضب
السعوديين
.
رداً على الانتقادات، نشر بالخير مقطع فيديو عبر صفحته على إنستغرام، حيث أوضح: "لن أسمح لأحد بأن يصطاد بالماء العكر. إذا كان
الشعب
السعودي فهموا بطريقة غير صحيحة إني أسأت أو لم أوفّق في بعض التصرفات أو الكلمات، فأنا أعتذر للجميع".
وأكد بالخير تقديره للمملكة قائلاً: "أعرف مكانة السعودية وأكنّ لها كل التقدير. الحكومة السعودية تواصل تطوير هذا الصرح الجميل سنوياً من أجل رفعة الإسلام ورايته".
واختتم الفنان رسالته بالدعوة إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام، مشيراً إلى حبه للشعب السعودي: "لا تسيئوا فهمي، أنتم تحبّونني وأنا أحبّكم. لا تجعلوا أحداً يصطاد في الماء العكر".
وأضاف: "إن كنتم زعلانين، أنتم على رأسي من فوق يا حبايبي".
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